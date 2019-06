Ortuzar insta a Sánchez y Chivite a "mover ficha" para negociar programas si quieren el apoyo del PNV

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que hay "mimbres" para que haya "una alternativa sostenible, coherente y durable" para un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, pero ha afirmado que éste tiene que hablar con el PNV para adquirir compromisos porque no le puede pedir "una fe ciega".

Además, ha señalado que, con el acuerdo con los socialistas para la conformación del Parlamento navarro, "se removieron obstáculos", pero ha precisado que aún no hay ni un apoyo a la investidura de Sánchez ni se ha cerrado un Gobierno de "progreso" para Navarra porque, para ello, "hay que hablar" y llegar a acuerdos programáticos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que están dispuestos a dialogar y, si se pretende que el PNV tenga "algún papel en estos dos procesos" (el de Navarra y el del Gobierno central), esperan "las llamadas correspondientes, sin ansiedad". "Les toca mover ficha a Pedro Sánchez y a María Chivite en Navarra", ha apuntado.

El líder jeltzale ha asegurado que esto no puede ser "un baile y un reparto de sillas y de cargos", sino que tiene que haber "acuerdos programáticos" para poder "hacer gobiernos coherentes". En este sentido, cree que ayer en Navarra "se removieron obstáculos que podrían imposibilitar un diálogo fructífero" porque, "si hubiera salido mal la constitución de la mesa", para los jeltzales habría sido "un duro golpe".

"Tendríamos que haber reposicionado toda nuestra estrategia política, tanto en los que se refería a Navarra como a Madrid, pero se quitaron esos obstáculos, y ahora hay que andar el camino en positivo", ha indicado.

PROGRAMAS FUERTES

Tras señalar que "ya se está viendo el ruido mediático y político que ha levantado lo de ayer en Navarra y que levanta cada cosa" que se hace "de forma conjunta alguna parte del espectro político", pero ha apuntado que, para que eso se queda "solo en ruido, hay que hacer bien las cosas, dialogar y negociar un programa fuerte, sólido y gobernar las instituciones con el timón bien agarrado".

Sobre las advertencia que ha realizado el PNV al PSOE sobre que "tomaría nota" sobre lo que ocurriera en la Comunidad Foral, Ortuzar ha indicado que "estos momentos siempre son de 'tomas y dacas', en los que hay que mandar mensajes claros, que nadie pueda decir luego que 'es que no sabía'". "Nosotros mandamos ese mensaje con nitidez el lunes pasado y creo que lo entendieron. Además, ayer hubo una buena voluntad y pasó lo mejor que podía pasar para Navarra", ha asegurado.

Asimismo, ha aludido a ese "rasgarse las vestiduras de gran parte de la clase política y mediática española", y ha apuntado que, "para querer tanto como dicen a Navarra, qué poco la conocen" y ha lamentado que afirmen que "los nacionalistas vascos somos un cuerpo extraño" en la Comunidad Foral. "Navarra lleva más de un siglo haciendo política en Navarra. UPN apenas tiene 40 años", ha subrayado.

A su juicio, "las cosas están bastante encaminadas y ahora lo que hay que hacer es una negociación y un programa de Gobierno", que "alumbre" un Ejecutivo "lo más fuerte posible". "No somos ilusos, sabemos que en Navarra hay otras fuerzas políticas con implantación", en alusión a "la derecha navarra y de lo que representa UPN".

No obstante, sí considera que "el invento" de Navarra Suma "es bastante artificial porque que haya foralistas y antiforalistas en una misma estructura política es poco creíble y no es muy coherente". "Fue un ardid electoral más que otra cosa para que no se les escapara ningún voto, pero son una fuerza muy importante", ha subrayado.

Por ello, cree que también con ellos habrá que hablar y "tirar para adelante con todos los que se pueda hacer un buen programa de Gobierno". "El PNV y Geroa Bai están por apuntalar un Gobierno de progreso, por seguir la estela del cambio que se inició hace cuatro años, pero asegurando que Navarra camine por pasos de convivencia y de libertades, frente a los querían que hubiera un retroceso allí", ha aseverado.

LEGISLATURA "CLAVE"

En cuanto a la investidura de Pedro Sánchez, Andoni Ortuzar ha afirmado que, para apoyarla, el PSOE "tiene que hablar, llegar a acuerdos y a compromisos" con el PNV porque esta legislatura es "clave" y puede "suponer un punto de inflexión en la política española", que debe ser "liderado" por Pedro Sánchez porque lo ha decidido la ciudadanía en las urnas.

"El PNV está dispuesto a colaborar en ese camino, pero, para eso, tenemos que hablar. Nadie nos puede pedir, ni a nosotros ni a otros partidos, un cheque en blanco o una fe ciega en los que se vaya a hacer", ha apuntado.

Por ello, quiere que se ponga "negro sobre blanco" que se quiere hacer en esta legislatura. Consciente de que Sánchez "está sometido a muchas presiones", cree que "tiene que sustraerse a todo el ruido político y mediático".

"Hay mimbres suficientes para construir entre todos una alternativa sostenible, coherente y durable para el Gobierno del Estado español", ha manifestado, en alusión a PSOE, Podemos, PNV y algunos otros grupos pequeños que están dispuestos a dar estabilidad parlamentaria a un Gobierno.

No obstante, ha reiterado que "está en manos" del presidente en funciones y candidato a la reelección decir "con quiénes y para qué". "¿Cuáles van a ser sus ejes fundamentales en política económica, energética, en temas sociales, empleo?. Hay muchas patatas calientes, más allá de la 'metapolítica' pura de si negocio con los independentistas o soberanistas. Un Gobierno son cosas mucho más concretas, pero también mucho más importantes que esos juegos florales de la política de salón. Hay que empezar a hablar de las cosas de comer", ha precisado.

Sobre la postura que pueda adoptar ERC, Ortuzar ha manifestado que "tendrá que hablar pedro Sánchez con ellos y pulsa exactamente cuál es su posición y la del resto de partidos catalanes". "Yo no descartaría tampoco a otras fuerzas políticas. Creo que hay que hablar con todo el mundo", ha señalado.

También se ha referido a la posibilidad de que Podemos pueda formar parte del Ejecutivo socialista, para apuntar que "a nadie de le oculta" que los jeltzales "no son muy parecidos" a la formación morada y que, en ciertas cuestiones, les separan "diferencias ideológica importantes". "Por lo tanto, hay que hacer un programa que contente a todos porque, si no, no se puede entrar a una operación de esta complejidad si unos cuantos de los que estamos ahí nos sentimos incómodos", ha dicho.