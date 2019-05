Otegi insta a Uxue Barkos a "liderar" y plantear su candidatura en Navarra

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha instado a Uxue Barkos a "liderar" y plantear su candidatura para poder gobernar en Navarra y ha indicado que los socialistas deben "despejar" si van a apoyar a Navarra Suma.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha mostrado "absolutamente satisfecho" con los resultados electorales de EH Bildu, porque "el independentismo de izquierda" ha obtenido el "mejor resultado electoral en número de votos de la historia".

Tras destacar que han logrado más votos que en 2011 cuando fue la "gran explosión" de EH Bildu, ha asegurado que, desde un punto de vista estratégico, están cerca de los 400.000 votos, lo que quiere decir que "el independentismo de izquierda crece y crece sostenidamente".

NAVARRA

Otegi ha indicado, por contra, que no han ganado en Gipuzkoa, y en Vitoria y en Navarra se "ha perdido la opción del cambio", aunque cree que "todavía está abierto". En todo caso, ha señalado que no es porque "EH Bildu haya fallado en los cálculos, sino porque se han hundido las izquierdas estatales y Geroa Bai tampoco ha cumplido sus expectativas".

El dirigente abertzale ha señalado que coinciden con el PNV en que lo haga el PSOE en Navarra "va a ser determinante" y, si da el gobierno a Navarra Suma, está "haciendo la carta de presentación de lo que va a hacer en la legislatura" y lo "tendrán en cuenta". "Tienen que despejar si el PSN va hacer otra vez de Navarra cuestión de Estado", ha indicado Otegi, que ha asegurado que esa decisión la van a tomar los socialistas en Madrid.

Preguntado por si apoyarían a María Chivite si presenta su candidatura, ha afirmado que "van a votar que no a Esparza" y no tienen todavía fijada la posición en caso de que Chivite se presente, pero "no tienen ninguna intención de hacer presidenta a una persona que no sabemos cuál es su programa".

A su juicio, quien debería liderar ahora mismo la posición es Uxue Barkos que "tiene 19 diputados", y debería plantear su candidatura y "ver lo que ocurre". Sobre la alcaldía de Pamplona, ha afirmado que el alcalde debería ser Joseba Asiron si lo que se plantea es "un bloque progresista" y defenderán su candidatura, por lo que le votarán.

En su reflexión sobre los resultados electorales, ha señalado que el país se parece cada vez más al "país que propone EH Bildu, es más feminista, autodeterminista, ecologías, más a la izquierda y progresista".

Otegi ha recordado que han gobernado Pamplona, San Sebastián y han estado "disputando" Vitoria, lo que, a su juicio, quiere decir que "la penetración de las ideas de la izquierda independentista se está planteando también en las grandes ciudades".

RECONFIGURAR EL PROYECTO

El coordinador de EH Bildu cree que el proyecto repúblicano e independentista que representan tiene que "reconfigurarse con nuevos ingredientes y el reto mayor es la metrópoli de Bilbao y el Gran Bilbao".

"En la medida que seamos capaces de hacer un proyecto independentista capaz de atraer a las grandes capas sociales de las ciudades seremos un proyecto ganador", ha manifestado. A su juicio, serán "fuerza hegémonica" si logran que el independentismo sea capaz de levantar "una segunda ola de creatividad y de modernización en el país en términos industriales, culturales y económicos que conecte con las grandes ciudades".

Para ello, según ha apuntado, hay que "repensarse el proyecto independentista" para ver la manera de que el proyecto ligue el país "con la corrientes más progresistas que existen en Europa"

Otegi ha destacado que esa es la "gran tarea ahora", teniendo en cuenta, según ha apuntado, por ejemplo, que en Bilbao están "lejos de ser una fuerza determinante", aunque han estado "empatados con la segunda fuerza".

"Para nosotros Bilbao, el Gran Bilbao, las grandes ciudades es un reto donde tenemos que crecer, pero, para crecer, tenemos que replanteanos determinados cosas de nuestro proyecto", ha manifestado Otegi, que ha señalado que hay que "tratar a Bilbao como lo que es la gran metrópoli del país".

"PNV DOPADO"

Ante los resultados del PNV y las palabras del dirigente Koldo Mediavilla, que dijo que EH Bildu "va chupando rueda", ha afirmado que "el problema es quién va dopado y quién no en la carrera" y, a su juicio, la formación jeltzale "va dopada" porque "crece de los sectores mas reaccionarios del país" y hace políticas "para mantener en su seno a los sectores más conservadores del país". "No es una casualidad que desaparezca el PP y crezca el PNV", ha afirmado.

Otegi, que ha indicado que EH Bildu ha crecido de la abstención, de Podemos, de una parte del PNV y del voto joven, ha denunciado que la campaña de la formación jeltzale ha sido "absolutamente agresiva" hacia su coalición porque "probablemente" quieren ser "el dique de contencion de la izquierda independentista". "Es legítimo pero esto te hace engordar por eso que Arzalluz llamaba michelines", ha añadido.

El coordinador de EH Bildu ha afirmado que esa estrategia es "incompatible" con un proyecto abertzale porque no se pueden "hacer las dos cosas a la vez" y eso no le lleva a "consolidar un proyecto nacional y de progreso".

"A partir de ahí, cada uno lidera un bloque, hay un PNV que lidera un bloque conservador, hay una UPN que lidera un bloque conservador en Navarra pero hay una diferencia sustancial, esos dos bloques no pueden gobernar, si no es con el partido socialista", ha añadido.

En este sentido, cree que quienes votan a los socialistas deben saber que, cada vez que lo hacen, "consolidan el bloque conservador, en Navarra y en los tres territorios".

Por otra parte, ante el hecho de que los socialistas pidan a EH Bildu para poder llegar a acuerdos una mayor autocrítica sobre el pasado de violencia, Otegi, que ha afirmado que recordó a los presos la noche electoral porque "forman parte de su proyecto político", ha indicado que los socialistas no pueden seguir "haciendo un cordón sanitario" respecto a EH Bildu "más en público que en privado instalado en el reproche".

"Nosotros también podemos estar en el reproche y decir: 'no vamos a gobernar nunca contigo porque tú hiciste el GAL y montaste las torturas'", ha indicado Otegi, que se ha preguntado si esa es la dinámica que se quiere para el país que tiene "graves problemas".

A su juicio, para abordar el futuro del país hacen falta "acuerdos de todos con todos". Tras indicar que tienen "una línea roja con el trifachito", ve posible, por ejemplo, llegar a acuerdos sobre fiscalidad con los socialistas o Podemos mientras que en materia de políticas nacionales los ve más posibles con el PNV. "¿Por qué nos cerramos las puertas y hacemos bloques compactos?", se ha preguntado.

Otegi ha afirmado también que, como se han comprometido en campaña, EH Bildu "no va a sostener ni a permitir" con sus votos que el PP tenga "la más mínima responsabilidad institucional en el país, ninguno de los miembros de trifachito".

"No vamos a aceptar ningun voto del trifachito para obtener ningún cargo institucional. Queremos saber si el PNV está dispuesto a hacer eso", ha indicado el coordinador de EH Bildu que ha añadido que, por ejemplo, en Laguardia hay tres ediles del PP, tres del PNV y dos de EH Bildu y "probablemente" su formación le dará la alcaldía a la formación jeltzale y ha destacado que es una posición "constructiva".

Por último, ha indicado no tener conocimiento de la "operación" en Irún, por la que el PNV presentaría también candidato a la alcaldía y no cree que la formación jeltzale le pueda disputar al PSE la alcadía "sin que ello afecte a los pactos" que mantienen ambos partidos.