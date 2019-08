Otegi considera "un ejercicio de responsabilidad" la abstención y dice que Chivite tendrá que "hablar con todo el mundo"

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Otegi ha señalado para "la derecha y el autoritarismo en el Estado español Navarra es pieza clave". Y ha criticado, además, la "actitud" del PSN que, a su juicio, "no es ni sensata ni responsable porque en este país todos hablamos con todos y todo el mundo lo sabe".

Según ha afirmado, "no hay" partido político alguno con el que EH Bildu no haya hablado" en los últimos años. "Yo llevo hablando 30 años con el Partido Socialista. Me he reunido con el señor Rodríguez Zapatero y dijo que yo era un hombre de paz. El gran problema de la política es que se mueve entre lo políticamente correcto y el postureo", ha denunciado.

En este contexto, ha recordado que Javier Maroto (PP) "hizo acuerdos con EH Bildu" mientras Gorka Urtaran (PNV) "fue alcalde de Vitoria porque le puso EH Bildu". "Aquí todo el mundo habla con todo el mundo. Nos ha parecido un tanto irresponsable que el PSN se mantenga en una posición de no hablar, cuando tendrá que sacar los presupuestos con Navarra Suma o con nosotros", ha expresado, para añadir que Chivite tendrá así que "abrirse a hablar con todo el mundo".

Para Otegi, imponer "vetos" a EH Bildu o al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para ser ministro "acaba en una democracia muy limitada" cuando realmente es "la gente la que vota". Según ha reconocido, en el próximo gobierno navarro "hay cosas que no van a gustar" a EH Bildu, pero es "mejor alternativa el gobierno" de María Chivite que "la derecha y el trifachito".

"ENFADO" CON EL PSN

En este sentido, ha advertido de que las bases de EH Bildu estaban "muy enfadadas" con el Partido Socialista por haber "facilitado" que la derecha gobierne en Pamplona y por haber hecho "maniobras contra nosotros" en algunos pueblos navarros.

"Hemos tenido que hacer un ejercicio pedagógico, pero nuestra gente ha entendido la posición que defendíamos de dar paso a un gobierno que es mejor como alternativa al de la derecha", ha valorado, en referencia a la decisión de abstenerse, para añadir que el "santo y seña" de EH Bildu es que, con sus votos, "se favorecen políticas de progreso y se cierra la puerta a políticas autoritarias y de derechas".

Respecto al "cambio" en Navarra, ha señalado que no se limita a una "fórmula de gobierno", sino a un "programa" de gobierno y la línea de actuación de EH Bildu será "apoyar lo que vaya en favor del programa de cambio". "Nuestra responsabilidad es mantener alta la bandera del cambio", ha añadido.

De este modo, ha advertido de que EH Bildu es "consciente" de cuál es "el principio de realidad y de la correlación de fuerzas" y en función de eso y "de los intereses del país" tienen que participar "de manera diferente en las instituciones".

Así, ha recordado que en la pasada campaña electoral la coalición soberanista ya anunció que acudiría al Congreso de los Diputados a defender "la salida de los presos, el derecho de autodeterminación y políticas sociales progresistas que pongan a la ciudadanía en el centro y no a las élites económicas".

"Apoyaremos todas las políticas antioligárquicas, populares y que defiendan a la gente. A eso vamos a Madrid y nuestros votos son instrumento para favorecerlo", ha considerando.

GEROA BAI-PNV

Por otro lado, ha argumentado que no se puede hacer un "paralelismo" entre Geroa Bai y el PNV, y ha defendido que, si no se producen acuerdos entre EH Bildu y PNV en Euskadi, es una cuestión que "hay que preguntar" a los jeltzales.

"Todo el mundo es consciente de que el PNV prefiere un socio como el Partido Socialista para las instituciones. Para nosotros no es la mejor opción para el país, pero es la suya. Pensamos que hay que ir a otras alternativas y estamos dispuestos a hacer pactos y acuerdos de país. Si es posible en Nafarroa ¿por qué no en los tres territorios?, pues porque aquí tiene un socio, el PSE-EE, que digámoslo amablemente les hace acuerdos baratos", ha valorado.

En su opinión, el PNV es "un partido de estado que garantiza la estabilidad y a cambio el estado español le ofrece en bandeja la cabeza de los socialistas aquí. Este es el truco y es una desgracia" porque "el país vota soberanista y de izquierda", pero "cuando acaban las elecciones el PSE consolida el bloque conservador".

Respecto a los buenos resultados del PNV, Otegi ha argumentado que la formación jeltzale "crece" electoralmente de "un determinado sector" --en referencia al PP vasco-- lo que es "legítimo", pero "crecer del unionismo español de derechas es incompatible con un programa abertzale y de progreso" ya que te "obliga a hacer renuncias" en lo nacional y social.

"Si quieres tener contento a los sectores del PP que te votan tienes que meterte mucho con la izquierda abertzale, ser quien más le insulta; tienes que hacer políticas muy tibias en lo nacional, nada de independencias ni de Cataluña y por último tienes que hacer políticas sociales muy conservadoras", ha finalizado.