El PPN censura que "el Gobierno de Navarra está aumentando las plazas en euskera en la plantilla orgánica"

En un comunicado, el PPN ha señalado que "el Gobierno está aumentando con nocturnidad y alevosía las plazas de euskera en la plantilla orgánica, pues sabe que de cara a las oposiciones no puede sacar más plazas que las que están determinadas en dicha plantilla, y por eso se está apresurando en modificarla".

"Se dan circunstancias como que se va a pedir euskera para un puesto de odontólogo o se aumentan en 8 plazas más las que requieren nivel B2 de euskera para los bomberos o se crean seis plazas en euskera en Salud Mental, entre otras muchas", ha expuesto el PPN, que ha añadido que "también se aumenta a nivel C1 el conocimiento exigido para dos plazas de Oficial Técnico de Sistemas Informáticos".

"Los funcionarios o el personal eventual castellanoparlante que ahora mismo ocupa esas plazas van a ver cómo las tienen que abandonar en beneficio de personas que sepan euskera, es una vuelta de tuerca más para colonizar la Administración de vascoparlantes", han criticado los 'populares'.

Según ha advertido el PPN, "en el momento en que cambie el Gobierno, el Partido Popular de Navarra revertirá estas indicaciones que exigen el euskera en plazas de la plantilla orgánica, pues no hay que olvidar que no es un idioma oficial en nuestra comunidad, y que no puede servir como herramienta para acceder a un puesto de trabajo en la Administración, pues eso supone una brutal discriminación a la inmensa mayoría de los navarros, castellanoparlantes".