El PPN critica que la sanidad en Navarra "lleva tres años perdidos"

El portavoz de Salud del PPN, Javier García, ha señalado, en un comunicado, que "no puede ser que a estas alturas de legislatura se plantee qué hacer con algo tan grave como las listas de espera, que desde el PPN llevamos alertando hace tiempo de cómo van aumentando, a pesar de que el consejero haya hecho verdadero encaje de bolillos para disfrazar las cifras y manipular los datos".

Según ha añadido, "no tiene ningún sentido hablar de la consolidación de los servicios públicos cuando el Departamento de Salud es uno de los que tiene mayor número de contratos vencidos sin que haya nuevas licitaciones, tal y como denuncia la Cámara de Comptos, o cuando el número de derivaciones sigue aumentando".

Para el parlamentario 'popular', "tampoco es de recibo que el consejero no haga mención a la dantesca situación de Pediatría, cuando un innumerable número de localidades navarras, especialmente de la Ribera, no cuentan con pediatra para la atención de los menores, y tampoco se puede entender que no se mencione la inquietante fuga de médicos, y la falta de soluciones al respecto por parte del Departamento de Salud". "Las pésimas condiciones laborales han provocado que los sanitarios navarros prefieran formarse y trabajar en otras Comunidades, y eso dice mucho de la situación de la sanidad navarra", ha añadido.

García ha indicado que "no olvidemos el goteo incesante de dimisiones y ceses que se han producido en estos tres años en los diferentes servicios del SNS, lo que agrava el problema organizativo del mismo".

El representante del PPN ha criticado "los colapsos en Urgencias que han ocurrido a lo largo de este año, y también la opacidad en la gestión de la información en la muerte de una persona por legionella en Tudela, suceso del que ni siquiera se informó a la plantilla del Hospital Reina Sofía".