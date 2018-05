El PPN pide información al Gobierno de Navarra sobre la oferta y la demanda de euskera de la UPNA

"Hemos preguntando al Gobierno cuáles son los grados que se ofertan en euskera, así como el número de plazas y su ocupación, tanto de euskera como de castellano. También hemos solicitado información sobre las plazas ofertadas en otros idiomas, si es que existen", ha detallado el portavoz del PPN de Educación, Javier García.

"Queremos que desde el Gobierno se nos ofrezcan datos oficiales sobre este asunto, porque desde hace tiempo vemos una actitud victimista en torno al euskera, sobre todo por parte de EH Bildu, que se utiliza como punta de lanza para imponer e invertir recursos en este idioma sin ajustarse para nada a la demanda real", ha apuntado García.

En este sentido, el parlamentario del PPN ha recordado que el euskera "no es lengua oficial en Navarra y que sólo lo usa un 6,7% de la población". "Y no olvidemos que existen otros idiomas susceptibles de tener una mayor oferta en la UPNA a los que no se está prestando ninguna atención y que son más demandados en el acceso a un puesto de trabajo", ha apostillado.

Asimismo, ha recalcado que "el principal cometido de la Universidad Pública es formar a los alumnos en la profesión que desempeñarán en un futuro y no ser vehículo para transmitir una lengua".

En esta línea, ha censurado también las críticas sobre la "supuesta dificultad que supone la oferta mayoritaria de grados en castellano para quienes saben euskera y desean trabajar en el sector público". "El problema aquí es que el Gobierno de Navarra impone el euskera en la Administración pública y prioriza el conocimiento de este idioma frente a cualquier otra competencia, lo cual coloca en seria desventaja a una mayoría de castellanohablantes que se ven sometidos al chantaje de tener que aprender este idioma para tener más oportunidades de trabajar en el sector público", ha aseverado.

"Por todo ello, porque queremos evitar que se malgasten más recursos públicos en extender injustificadamente este idioma y utilizarlo como instrumento para euskaldunizar nuestra comunidad, queremos saber datos exactos sobre la oferta y la demanda existente para estudiar en euskera en la UPNA", ha concluido.