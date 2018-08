El PSN pide al Gobierno de Navarra que financie los nuevos sistemas de monitorización de glucosas a los diabéticos

"Son unos dispositivos que permiten un tratamiento mucho más preciso y seguro de los pacientes y evitan utilizar lancetas diarias con el objetivo de extraer una pequeña muestra de sangre mediante un pinchazo. Además, vigilan los niveles de glucosa de manera más frecuente y mejoran el control metabólico de los pacientes", ha destacado la formación en un comunicado.

Para los socialistas "es injusto que Navarra sea la única región española que no financia con fondos públicos estos dispositivos". Así, han señalado que el Servicio Navarro de Salud (SNS) "no puede dejar a los pacientes navarros en la cola de los más desfavorecidos" y han considerado "inaudito que nuestra comunidad, siendo una de las más valoradas en cuestiones sanitarias, no se comprometa con la mejora de la calidad de vida y la prevención del avance de la enfermedad de estas personas".

Por esta razón, los socialistas han indicado que trabajan por sacar adelante la aprobación de una iniciativa parlamentaria "que garantice la igualdad de condiciones de los pacientes navarros frente a los de otras comunidades".

"Estos nuevos sistemas pueden llegar a costar unos 1.500 euros al año a cada paciente. En nuestro entorno, además, países como Francia, Alemania o Italia financian públicamente, de forma total o parcial, estos productos", han destacado.

Además de la financiación pública de estos dispositivos, el PSN ha solicitado que "se aplique lo aprobado en el último pleno del Consejo Interterritorial de abril de 2018, que a instancia de una Proposición No de Ley del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, se ratificaba la inclusión de esta medida, para menores, en la cartera común del SNS".

En la moción parlamentaria presentada por el PSN también se demanda que "se incorporen las indicaciones del informe realizado por la Sociedad Española de Diabetes y de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica" que "entienden prioritario el uso de la monitorización continua, de cara a solicitar su financiación pública, en colectivos de pacientes con necesidad de más de 10 autoanálisis de glucemia capilar diarios o mujeres con diabetes tipo I embarazadas".

Para los socialistas, es "fundamental que se utilicen criterios de evaluación de las tecnologías sanitarias que resulten más costo-eficientes". Además, han apostado por la formación específica sobre la utilización de estos dispositivos a los profesionales sanitarios.