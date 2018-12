El PSN cuestiona la "capacidad" del Gobierno foral de apostar por el Plan de Atención a la Diversidad

El portavoz socialista en Educación, Carlos Gimeno, ha mostrado en una nota su "queja ante la poca premura que el Gobierno de Barkos se exige para cumplir lo que el plan promueve, que es un enseñanza inclusiva y equitativa para todo el alumnado de Navarra".

El socialista ha criticado "la opacidad y las dificultades para obtener información sobre el plan". Así, ha asegurado que el Departamento de Educación no ha respondido todavía a su petición para conocer los nombres de la Comisión de Seguimiento, tampoco del Documento de Instrucciones para la utilización de recursos específicos de atención a la diversidad, ni las fechas de las reuniones interdepartamentales, "si es que se han producido", para iniciar una organización del trabajo en red impulsadas desde el Plan de Infancia.

Gimeno señala que "a día de hoy, no se han desarrollado actuaciones conjuntas entre los centros preferentes de innovación, aquellos que cuentan con una concentración de alumnado con necesidades educativas especiales igual o mayor al 40%, y las escuelas infantiles adscritas a los mismos, con las dificultades que esto conlleva para marcar objetivos de calidad".

Por otra parte, según el portavoz socialista, "tampoco se han producido las reformas esperadas para contribuir a mejorar su imagen". "Sólo 15 de los 54 centros reformados mediante resolución, son centros preferentes de innovación. Es decir, sólo un 27% del total de las obras subvencionadas. Tampoco se constata dotación específica en cuanto a equipos informáticos, a no ser que eso sea participar en la dotación para todos los centros por igual", ha afirmado.

Así, según Gimeno, "el Gobierno de Barkos evidencia su nula apuesta por el seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad, que debe ser prioridad para conseguir la equidad y calidad en todos los centros que necesitan mayores recursos por sus circunstancias".

Por otra parte, Carlos Gimeno considera "inexistentes" las actuaciones del Departamento de Educación para fomentar las medidas para la distribución del alumnado. "Se trata de un aspecto clave, de carácter excepcional pero que se está incrementando de forma negativa. Si se obvian los cambios de centro ineludibles en el sistema educativo obligatorio navarro, como son los de etapa; en el curso académico anterior se han producido 106 cambios considerados excepcionales, 51 de ellos (48%) en Educación Primaria y 55 en ESO (52%)", ha explicado.

El portavoz socialista ha apuntado que "estos datos son relevantes porque son de alumnado desfavorecido que cambia de centros privados a públicos, en momentos de la escolarización no habituales, devaluando las decisiones de las Comisiones de Escolarización y desequilibrando la distribución de alumnado desfavorecido". "Existen destacados trasvases a centros como el colegio Ángel Martínez Baigorri de Lodosa, el colegio Elvira España en Tudela o centros de Educación Secundaria como los IES Navarro Villoslada o "Plaza de la Cruz" de Pamplona", ha asegurado.

Según el socialista, "además de que los centros no han sido evaluados en plazo, tampoco se conoce el cuestionario para el análisis de la atención a la diversidad como herramienta".

Asimismo, tras el estudio de los datos, el PSN ha asegurado que está "en condiciones de desmentir la supuesta dotación que, según el Departamento de Educación, han recibido los centros que incorporan de media más de 8 alumnos en período fuera de plazo". "Eso sí, a no ser que se refiera a restituir la anteriormente retirada como constata la comunidad educativa de Mendavia, consolidar la concedida en el curso académico anterior como ocurrió en Los Sauces o existen comunidades que no son capaces de reconocer dotación adicional alguna, tales como las de Azagra, Fitero, Lerín, San Adrián, etc. Lo que sí se constata es más matrícula fuera de plazo sin toma de medidas por parte del Departamento", ha afirmado.

A criterio de Gimeno, "no existe continuidad en proceso de mejora alguno para redistribuir los recursos personales asociados a la atención a la diversidad". "En el curso 16/17, el Departamento de Educación recibió hasta 130 solicitudes de revisión de la dotación asignada por parte de los centros, mostrando por tanto estos su disconformidad con la dotación concedida, además, en el curso académico anterior han sido 98 las solicitudes. Por tanto, no parecen datos que alivien la situación", ha aputnado.

En relación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, el socialista ha asegurado que no se le ha facilitado el Plan de Formación Anual. "Así es imposible conocer el informe con sus puntos fuertes y débilies", ha apuntado. También ha criticado que el Departamento de Educación no le ha remitido el documento de Diagnóstico del CREENA, "sospechándose por tanto que no se han elaborado en plazo, al igual que tampoco se informó al colectivo de orientadores sobre las intervenciones realizadas a lo largo del curso a partir de la memoria final, tal y como estaba previsto".

Para el PSN, "el incumplimiento de las actuaciones, además de calendarizar plazos tan amplios, constata la incapacidad del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra por solucionar la situación, cuestión que va a agravar las necesidades del sistema educativo navarro, máxime si cuando se diseñó el ínclito plan las prioridades eran para antes de ayer y se han planificado para pasado mañana".