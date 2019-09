El PSN se hace con cuatro presidencias de comisiones del Parlamento, Geroa Bai con tres y Navarra Suma con una

El PSN ha asumido este martes la presidencia de cuatro comisiones parlamentarias, Geroa Bai se ha hecho con tres y Navarra Suma se ha quedado con una, en la primera jornada de constitución de las comisiones del Parlamento de Navarra de la décima legislatura. Está previsto que el miércoles se constituyan las comisiones restantes.

En concreto, se han constituido las comisiones de Régimen Foral; Convivencia y Solidaridad Internacional; Reglamento; Peticiones; Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior; Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; Cohesión Territorial; Economía y Hacienda; y Desarrollo Económico y Empresarial.

El entendimiento entre PSN y Geroa Bai ha hecho posible que los socialistas presidan las comisiones de Régimen Foral; Peticiones; Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior; y Cohesión Territorial; mientras que Geroa Bai se ha hecho con las presidencias de las comisiones de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; Economía y Hacienda; y Desarrollo Económico y Empresarial. Navarra Suma se ha quedado con la Presidencia de la comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que "no ha habido voluntad por parte del PSN de que el primer grupo en la Cámara tenga presidencias en las comisiones del Parlamento". "Han querido trasladar la idea de que este es un Parlamento de todos y no, este es un Parlamento de ellos, hay 5 partidos que han llegado a un acuerdo, por mucho que el PSN diga que no tiene un acuerdo con EH Bildu", ha comentado.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "Navarra Suma tiene que dejar ya la pataleta, centrarse en defender sus posturas democráticamente, sin atacar al resto ni manipular cualquier cuestión de este Parlamento para decir que el PSN tiene un pacto con Bildu". "Hoy se ha vuelto a demostrar que nuestro pacto está con las 4 fuerzas con las que firmamos el programa de gobierno", ha afirmado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado, por su parte, que "la propuesta del PSN tiene el visto bueno de mi grupo y es compartida" y ha manifestado que "no ha sido elegante la respuesta de Navarra Suma". "La propuesta no pasa por ceder aquellas mesas de comisiones que tienen especial sensibilidad para el Gobierno, es lógica parlamentaria y de puro procedimiento", ha defendido.

Finalmente, Mikel Buil, de Podemos, ha indicado que el representante de Podemos en cada comisión "se va a dedicar al trabajo parlamentario y no a la presidencia". "Nosotros vamos a apoyar todas las candidaturas que tengan que ver con la composición del Gobierno y nosotros nos vamos a quedar trabajando en la comisión", ha precisado.

La sesión constitutiva de las comisiones ha sido presidida por el presidente de la Cámara, Unai Hualde, y ha contado en labores de secretaría con Juan Luis Sánchez de Muniáin, secretario primero de la mesa.

En el transcurso de dichas sesiones, los parlamentarios integrantes de cada comisión han elegido entre sus miembros una mesa formada por un presidente, un vicepresidente y un secretario.

Los miembros de la mesa de cada comisión han sido elegidos simultáneamente, mediante votación secreta por papeletas en las que cada uno de los integrantes del órgano respectivo sólo podía escribir un nombre.

Realizado el cómputo de votos, ha sido proclamado presidente el más votado, vicepresidente el siguiente en número de votos y secretario el tercero en cantidad de sufragios.

Las comisiones estarán integradas por 15 miembros (Navarra Suma, 6; PSN, 3; Geroa Bai, 2; EH Bildu, 2; Podemos-Ahal Dugu, 1; e Izquierda-Ezkerra, 1), los mismos que en la pasada legislatura (con un grupo menos).

La comisión de Régimen Foral estará presidida por Ainhoa Unzu (PSN, 7 votos) y contará con Yolanda Ibáñez (Navarra Suma, 6 votos) y Adolfo Araiz (EH Bildu, 2 votos) como vicepresidenta y secretario.

La comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional será presidida por Isabel Olave (Navarra Suma, 6 votos) y contará con Blanca Regúlez (Geroa Bai, 5 votos) y Carlos Mena (PSN, 2 votos), como vicepresidenta y secretario, respectivamente. El empate entre Mena y Laura Aznal (EH Bildu, 2 votos) se ha resuelto en favor del candidato de menor edad, designado secretario.

Según recoge el artículo 58 del Reglamento, la comisión de Reglamento estará formada por el presidente de la Cámara, Unai Hualde, que la presidirá, por los demás miembros de la Mesa del Parlamento, que formarán la Mesa de la Comisión (Yolanda Ibáñez, Sánchez de Muniáin, ambos de Navarra Suma, Inma Jurío, del PSN, y Maiorga Ramírez, de EH Bildu), y por los siguientes parlamentarios: por parte de Navarra, Marta Álvarez, Carlos Pérez Nievas, José Suárez y Jorge Esparza; por parte del PSN, Virginia Magdaleno, Arantza Biurrun y Carlos Mena; por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez y Isabel Aranburu; por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz; por parte de Podemos, Mikel Buil; y por parte de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón.

La comisión de Peticiones estará presidida por Arantza Biurrun (PSN, 5 votos) y contará con María Solana (Geroa Bai, 2 votos) y Maiorga Ramírez (EH Bildu, 2 votos) como vicepresidenta y secretario, respectivamente (el empate se ha resuelto en favor de la candidata de mayor edad, Solana, designada vicepresidenta). La votación ha registrado 6 votos en blanco.

La comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior estará presidida por Inma Jurío (PSN, 7 votos) y contará con Carlos Pérez Nievas (Navarra Suma, 6 votos) y Adolfo Araiz (EH Bildu, 2 votos) como vicepresidente y secretario, respectivamente.

La comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos estará presidida por Pablo Azcona (Geroa Bai, 7 votos) y contará con Juan Luis Sánchez de Muniáin (Navarra Suma, 6 votos) y Maiorga Ramírez (EH Bildu, 2 votos) como vicepresidente y secretario, respectivamente.

La comisión de Cohesión Territorial, por su parte, será presidida por Virginia Magdaleno (PSN, 7 votos) y contará con Francisco Pérez Arregui (Navarra Suma, 6 votos) y Maiorga Ramírez (EH Bildu, 2 votos) como vicepresidente y secretario, respectivamente.

Isabel Aranburu (Geroa Bai, 3 votos) presidirá la comisión de Economía y Hacienda y serán Adolfo Araiz (EH Bildu, 3 votos) y Mikel Buil (Podemos, 3 votos) vicepresidente y secretario, respectivamente. En virtud del artículo 48, el quíntuple empate a tres votos registrado entre todos los candidatos, incluidos Sánchez de Muniáin y Elena Llorente, ambos de Navarra Suma, se ha decantado a favor de los de más edad, en el caso de la presidencia y vicepresidencia, y del de menor edad, en el caso de la secretaría.

La comisión de Desarrollo Económico y Empresarial estará presidida por María Solana (Geroa Bai, 7 votos), mientras que José Suárez (Navarra Suma, 6 votos) y Maiorga Ramírez (EH Bildu, 2 votos) serán vicepresidente y secretario, respectivamente.