PSN acusa a Podemos de "no tener ni idea" al proponer enmiendas a los PGE para destinar la partida del TAV a Inversiones

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha acusado a Podemos de "no tener ni idea" al proponer enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para destinar la partida dedicada al Tren de Alta Velocidad a las Inversiones Financieramente Sostenibles, unas cuentas que Orain Bai ha pedido a la formación morada que no apoye si contemplan inversión para el corredor ferroviario.

En concreto, en declaraciones a los periodistas antes del inicio del pleno de la Cámara, Chivite ha manifestado que la propuesta realizada por Podemos supone "no tener ni idea de por dónde viene el dinero ni por dónde va".

En este sentido, ha remarcado que las Inversiones Financieramente Sostenibles son "un dinero del Gobierno de Navarra que, como no cumplió la regla de gasto, no puede hacer esas inversiones; y el dinero del TAV viene del Gobierno de España, ese dinero no es del Gobierno de Navarra".

Ha destacado Chivite que el TAV es una infraestructura "necesaria para esta comunidad y así lo ha determinado el propio Gobierno del PSOE" y ha garantizado que "no va a haber enmienda que quite ese dinero para nuestra comunidad".

Preguntada sobre la posibilidad de aumentar en 2019 el dinero para las Inversiones Financieramente Sostenibles en Navarra, la secretaria general del PSN ha explicado que es una cuestión "pendiente de cómo quedan aprobados los Presupuestos de 2019 y qué cabida tiene en este año más parte para las inversiones".

Así, ha opinado que a principios de este año "podremos saber si caben más inversiones o no". Ha resaltado que "esto tiene que ver con el plan económico financiero que el Gobierno de Navarra le tiene que presentar al Gobierno de España de cara a 2019" y ha esperado "que haya dinero para esas inversiones como así se nos comunicó en un primer momento".

Por su parte, la parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez ha defendido que la formación morada "no tiene que limitarse a hacer enmiendas de sustitución en relación al TAV, sino que lo que tiene que hacer es que en caso de que se incluyan partidas para la ejecución del Tren de Alta Velocidad se opongan a apoyar las cuentas".

"No basta con posturas meramente declarativas, hace falta tomar posturas determinantes y que condicionen a través del voto de apoyo a los Presupuestos o no una postura que beneficie a los intereses de Navarra", ha defendido Pérez, después de que Podemos haya anunciado que planteará enmiendas a los PGE para destinar la partida del TAV en Navarra a las inversiones sostenibles.

Para la representante de Orain Bai, es "desproporcionado y desmesurado" que el proyecto de Presupuestos contemple "invertir 85 millones en 15 kilómetros" y ha considerado que "las mejoras que pudiera contemplar los PGE, como el aumento del SMI, podría hacerse vía decreto al margen de los Presupuestos".

Además, Laura Pérez ha considerado que aunque "inicialmente el Gobierno de Navarra tenía mucha premura para que se llevara a cabo en esta legislatura" el nuevo convenio sobre el TAV, "ahora parece ser que la pospone para la siguiente", una postura que, a su juicio, "puede justificarse en que dan por hecho y por sentado que en la próxima legislatura van a gobernar conjuntamente con el PSN".