El PSN presenta una ley para ampliar la exención del impuesto de vehículos para personas con discapacidad

El PSN ha registrado una proposición en el Parlamento de Navarra para modificar la ley foral de Haciendas Locales con el fin de ampliar y mejorar el apartado que fija la exención del pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica para personas con discapacidad.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha señalado en rueda de prensa que la normativa navarra es "bastante más restrictiva" que en el resto de Comunidades Autónomas, por lo que considera oportuno introducir un cambio en un articulado que no se ha modificado además desde el año 1997.

La legislación foral vigente establece que estarán exentos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, girado por los ayuntamientos, "los coches de inválidos o especialmente adaptados que pertenezcan a minusválidos titulares del correspondiente permiso de circulación y sean para uso exclusivo, siempre y cuando no superen los doce caballos fiscales".

Ainhoa Unzu ha señalado que queda fuera de esta exención una persona con un vehículo adaptado a las necesidades de su hija menor con alto grado de discapacidad porque el vehículo está a nombre del padre y no de la niña. También queda fuera una persona con un hijo con parálisis cerebral y discapacidad del 77 por ciento porque el menor no necesita para su traslado de un vehículo adaptado. Del mismo modo, la ley no reconoce la exención a una persona con discapacidad que adquiere un vehículo adaptado para acceder a la zona de montaña en la que vive porque no se comercializan vehículos de ese tipo con una potencia inferior a 12 caballos.

Por ello, el PSN ha registrado una proposición para establecer una nueva redacción de la ley, de tal forma que "queden exentos del impuesto los titulares de vehículos especialmente adaptados, los vehículos matriculados a nombre de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y además con alguna de las siguientes circunstancias: que presenten movilidad reducida; que presenten un déficit cognitivo, intelectual o trastorno mental; o que puedan mostrar una determinada agudeza visual, o que sean menores de edad".

También proponen los socialistas que la exención se aplique a los vehículos matriculados a nombre de organizaciones sin ánimo de lucro para el trasladado de personas con discapacidad.

Ainhoa Unzu ha explicado que para presentar esta iniciativa el PSN ha tenido en cuenta "reiteradas resoluciones del Defensor del Pueblo por las que se insta al Gobierno de Navarra a modificar la ley de Haciendas Locales para que las personas con discapacidad no reciban un trato menos favorable que el dispensado en el resto de Comunidades Autónomas".

En concreto, la parlamentaria socialista ha señalado que "el Defensor ha dictado dos resoluciones a lo largo de esta legislatura ante quejas presentadas por ciudadanos y sabemos que hay más resoluciones desde el año 2011". "La respuesta del Gobierno ha sido un preocupante silencio y nuestro deber parlamentario es otorgar mejor trato a las personas con discapacidad", ha indicado, para señalar que "las administraciones públicas deben poner todos los mecanismos necesarios para eliminar cualquier barrera que suponga una discriminación a las personas con discapacidad".