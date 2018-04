El alcalde de Pamplona cree que hay "una distancia muy grande entre la realidad social y sectores de la judicatura"

Joseba Asiron ha señalado, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, que "hubo un antes y un después del ataque de 'La Manada', en todo el Estado y en Pamplona de manera muy especial, y creo que también va a haber un antes y un después de esta sentencia, porque, como casi siempre, tarde, se va a reaccionar porque hay un consenso social absoluto de que esto no puede continuar así".

Asiron ha destacado que durante esta legislatura el Ayuntamiento se ha marcado la lucha contra las agresiones sexuales como "un tema central, no solo en San Fermin, sino durante todo el año". "Se ha hecho un trabajo muy intenso y no siempre bien comprendido, y cosas como esta sorprenden", ha dicho, en referencia a la sentencia, para añadir que "no voy a decir que desanimen ni que tiren el trabajo por tierra, porque no es verdad, pero sí que sorprenden".