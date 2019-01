Pamplona prevé una oferta de 979 plazas de 0 a 3 años en las escuelas infantiles municipales el próximo curso

El Ayuntamiento de Pamplona prevé ofrecer el próximo curso un total de 979 plazas de 0 a 3 años en las escuelas infantiles municipales. La oferta se mantiene igual en 10 de las 11 escuelas de titularidad municipal y varía en Hello Egunsenti, que reabrirá en el barrio de la Txantrea tras un año de obras, en las que el Ayuntamiento ha invertido más de 500.000 euros para remodelar las instalaciones. Hello Egunsenti ofertará 58 plazas de jornada completa en tres grupos para aprovechar todos los nuevos espacios de aulas, baños, talleres, comedores y dormitorios.

EL Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona tiene previsto aprobar el próximo lunes la oferta de plazas. En total, se ofrecen 264 plazas en castellano, 408 en euskera (41 de ellas de media jornada) y 307 en castellano con actividades en inglés (85 de ellas de media jornada), ha informado el Ayuntamiento.

La oferta en castellano se concentra en tres escuelas: Haurtzaro (82 plazas), Mendebaldea (80 plazas) y Mendillorri (102 plazas). En euskera, continúan las escuelas Printzearen Harresi (101 plazas), Donibane (102 plazas), Izartegi (82 plazas) y Goiz Eder (82 plazas de jornada completa y 41 de media jornada). La oferta de castellano con actividades en inglés se reparte en los centros Hello Azpilagaña (82 plazas de jornada completa y 41 de media jornada), Hello Buztintxuri (82 plazas), Hello Egunsenti (58 plazas) y José María Huarte (44 plazas de media jornada).

El plazo de presentación de las solicitudes para las escuelas infantiles municipales se abrirá el viernes 1 de marzo y se cerrará el viernes 15 de marzo. Se ofertarán las plazas que queden vacantes una vez que el actual alumnado realice la confirmación de plaza para continuar el próximo curso o solicite el traslado a otra escuela. Las solicitudes de traslado de centro por parte del actual alumnado podrán realizarse del 11 al 15 de febrero y se concederán siempre que existan las plazas vacantes correspondientes, ha añadido.