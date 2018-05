La juez decana de Pamplona ve "muy lamentable" los "ataques" de Catalá y pide respeto a la independencia judicial

La juez decana de Pamplona, Mari Paz Benito, ha considerado "muy lamentable" que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya "atacado" con una serie de argumentaciones que carecen de "todo rigor" al juez que emitió un voto particular en la sentencia de 'La Manada' pidiendo la absolución de los acusados.

"Las palabras de Catalá hablan por sí solas, es muy lamentable que precisamente el ministro de Justicia, a quien le correspondería la defensa de las instituciones, la defensa de las reglas del juego, de la separación de poderes y de la independencia judicial, esté aprovechando para atacar de esta manera con una serie de argumentaciones que carecen de todo rigor", ha declarado Benito a los periodistas.

La juez decana de Pamplona, que ha participado en la concentración de jueces y fiscales de cada jueves para reivindicar mejoras laborales, ha sido preguntada por el ánimo que se vive en la Audiencia de Navarra tras la polémica por la sentencia a 'La Manada' y ha remarcado que los jueces y magistrados tienen "muy claro" cuál es su trabajo.

"Tenemos muy claro que nos corresponde defender la independencia en el trabajo que hacemos día a día. Nosotros trabajamos todos los días para todos los ciudadanos que vienen a este juzgado y a cualquier juzgado de España a pedir que se les ayude a solucionar sus conflictos, y en ese sentido, nosotros seguimos trabajando igual", ha asegurado.

No obstante, ha afirmado que están asistiendo con "cierta consternación" a "los comentarios que se están realizando por parte de los representantes políticos". Y si bien ha destacado que la crítica a las resoluciones judiciales es "perfectamente admisible y estamos sujetas a ella, igual que cualquier otro poder del Estado, desde luego cuando las palabras vienen de estos representantes y con esa intención de manipulación y de desprestigiar el poder judicial no lo podemos admitir".

En este sentido, ha destacado que "lo principal que estamos solicitando desde hace muchos años y estos jueves que nos venimos concentrando es ese reconocimiento y respeto a la independencia judicial que es fundamental en un estado de derecho" y ha advertido de que "si no respetamos las reglas de juego que entre todos nos hemos marcado, difícilmente vamos a poder defender esta democracia y este sistema que es el que todos hemos aceptado para poder vivir en paz".

Por otro lado, preguntada por el pasado del juez del voto particular, Mari Paz Benito ha afirmado que no va a entrar en personas concretas y, recordando las palabras del propio juez la pasada semana, ha afirmado que "como bien decía, jueces y magistrados hablamos a través de los autos y sentencias". "Y a ellas me voy a remitir", ha zanjado.

PROTESTAS POR LA SENTENCIA

En cuanto a las protestas que se están sucediendo en toda España por la sentencia y por la condena por abuso y no agresión sexual, la juez decana de Pamplona ha declarado que "la crítica es legítima" y que "toda crítica tiene que tener unos límites".

Y ha remarcado que "la crítica que realmente preocupa es la que procede de representantes que tienen una responsabilidad política y que están haciendo un uso para desviar la atención de lo que realmente nos ocupa aquí, que es reclamar esos medios que ellos nos tienen que proporcionar y que día a día y año tras año siguen sin facilitarnos".

Preguntada por si los jueces se sienten en el punto de mira y que se les está mirando con lupa, ha contestado que "somos un poder del Estado y se nos tiene que mirar con lupa". "Es nuestra responsabilidad, lo que estamos es exigiendo que se nos dote de esos medios que son necesarios para poder dar la respuesta que se nos solicita a los juzgados y tribunales", ha aseverado.

Asimismo, al ser cuestionada por si como jueza cree que ya era hora de que se modificaran ciertos aspectos del Código Penal, ha afirmado que del mismo modo que ella pide respeto a la independencia judicial, "eso es una labor del legislador y al legislador le corresponde analizar en cada momento y en el momento que considere que es más adecuado si es necesario realizar alguna reforma o no".