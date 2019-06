La Pamplonesa lanzará el chupinazo de las fiestas de San Fermín 2019 en el año de su centenario

La banda de música la Pamplonesa ha sido la candidatura elegida para lanzar el próximo 6 de julio el chupinazo que dará inicio a las fiestas de San Fermín 2019.

Los pamploneses han podido elegir este año entre dos candidaturas para prender la mecha del cohete de inicio de los Sanfermines, la de la banda de música La Pamplonesa, que este año celebra su centenario, y la del presidente de Osasuna, Luis Sabalza.

La candidatura de La Pamplonesa, presentada por cuatro asociaciones de la Mesa de los Sanfermines (la Banda de Gaiteros del Ayuntamiento de Pamplona, la Federación de Peñas de Pamplona, la Asociación de vecinos del Ensanche y la Fundación Teatro Gayarre), ha obtenido el 92,1% de los votos emitidos por la ciudadanía, un total de 9.472 sufragios.

El alcalde de Pamplona en funciones, Joseba Asiron, ha sido el encargado de anunciar este miércoles la candidatura elegida por los pamploneses en una rueda de prensa en la que ha participado, en representación de la banda, José Andrés Palacios, presidente de La Pamplonesa.

Palacios ha comenzado su intervención dando las gracias a todas las personas que han apoyado la candidatura de la banda de música para dar comienzo a las fiestas y ha destacado que La Pamplonesa, formada por 50 músicas, "es Pamplona".

Tras resaltar que en los 100 años de andadura de la entidad ha habido "momentos maravillosos" y que "sin duda" lanzar el chupinazo es uno de ellos, ha esperado que La Pamplonesa siga cumpliendo años y que sea "como una campana de la catedral, que bandee la ciudad".

Ha tenido palabras de recuerdo para los miles de músicos que han formado parte de la banda y también para todas las personas que han colaborado con la institución. "Tenemos una forma de ser que no queremos perder, queremos seguir siendo lo que somos, no ser otra cosa; por eso, este chupinazo hemos pensado que este año no se va a tirar, se va a dirigir".

Según ha indicado, será Jesús Garísoain, subdirector de La Pamplonesa, el que prenderá la mecha del cohete en nombre de la banda de música, una decisión que se ha tomado por "aclamación y por consulta uno a uno". Y ha destacado que Garísoain "recoge los valores y principios de la banda, lo que queremos transmitir y se ha transmitido".

"El chupinazo lo dirigirá La Pamplonesa, pero lo tira Pamplona; todos somos Pamplonesa", ha ensalzado José Andrés Palacios, para quien una banda es "algo muy importante para un pueblo y hay que cuidarla todos los días". "Hay que seguir potenciando las bandas en todos los municipios", ha enfatizado.

Ha resaltado, además, que el chupinazo también "lo tira Osasuna, porque Osasuna y La Pamplonesa vamos de la mano, siempre hemos ido, alguno hemos tenido hasta de director".

"UN RECONOCIMIENTO MÁS QUE MERECIDO"

Por su parte, Joseba Asiron ha destacado que el lanzamiento del chupinazo por parte de La Pamplonesa supone "un reconocimiento más que merecido para esta banda de música que es uno de los mayores referentes culturales, sociales, populares y festivos de nuestra ciudad".

Ha puesto de relieve que "decir La Pamplonesa es decir Pamplona y, de manera muy especial, decir Sanfermines" y ha considerado que "nuestra banda de música representará fielmente a todas las pamplonesas y pamploneses el 6 de julio".

Además, Asiron ha resaltado que a lo largo de sus 100 años de actividad la banda de música "nos ha acompañado con su música en los momentos grandes de la ciudad" y que también "han contribuido y divulgado la música entre todas las generaciones creando un repertorio musical que hoy es también un valioso patrimonio".

También ha tenido palabras de reconocimiento el alcalde para la otra candidatura, la de Luis Sabalza, presidente de Osasuna, y ha valorado "la labor magnífica que ha hecho en los últimos años" en el club.

MÁS DE 8.700 VOTOS

En concreto, la candidatura de La Pamplonesa ha obtenido 8.724 votos, lo que supone un 92,1% del total de sufragios emitidos (9.472). La segunda candidatura, la de Luis Sabalza, ha logrado 748, un 7,9%.

El proceso participativo para elegir a la persona que dará inicio a los Sanfermines 2019 ha estado abierto entre el 28 de mayo y el 10 de junio (hasta el 9 de junio en la votación presencial). De las 9.472 personas que han votado, 7.684 (el 81,1%) lo han hecho a través de la web www.pamplona.es, algo menos que el año pasado que elegía esta vía de participación el 89% de quienes votaron.

Otras 1.265 personas (13,4%) han depositado su voto en alguna de las urnas instaladas en los centros de la Red Civivox y 523 más (5,5%) han votado vía telefónica, a través del Teléfono de Atención Ciudadana 010.

En términos absolutos, este ha sido el quinto proceso de consulta con mayor participación de entre las 16 consultas a la ciudadanía vinculadas a San Fermín. Se han realizado 12 desde el año 2008 sobre la elección del cartel de fiestas y otras cuatro, desde 2016, en relación al chupinazo.