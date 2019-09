El Parlamento foral evita rechazar la propuesta de EH Bildu para que PP, Cs y Vox "no usen territorio vasco" en campaña

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado una declaración presentada por Navarra Suma en contra del texto que a su vez ha registrado EH Bildu en el Parlamento vasco para exigir a PP, Ciudadanos y Vox que "no utilicen" durante la campaña electoral "el territorio vasco" con el objetivo de obtener votos "fuera de aquí, y que no tensionen en la convivencia causando incidentes o momentos violentos".

Navarra Suma pedía que el Parlamento de Navarra rechazara esta propuesta por "antidemocrática, contraria a la libertad de expresión, la Constitución y los Derechos Humanos" y considerara "cínico que quien lleva décadas provocando y organizando incidentes violentos acuse ahora de crearlos a otras formaciones".

Han votado en contra de la declaración de Navarra Suma, el PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma, ha expresado su "sorpresa por que el PSN no se atreve a llevar la contraria a EH Bildu en nada, es incapaz de criticar hasta lo evidente". "No es una iniciativa que cuestione al Parlamento vasco, cuestionamos a EH Bildu por esta iniciativa en la que plantea que haya formaciones políticas que no puedan ir a la Comunidad Autónoma Vasca a hacer campaña electoral, y eso al PSN le parece que no es criticable al PSN. Allí el Partido Socialista de Euskadi critica esta posición y aquí en Navarra no se atreve a hacerlo", ha criticado.

Javier Esparza ha señalado que el PSN "se podía haber abstenido, y con esa abstención la declaración podría haber salido". "Empezamos a no reconocer al PSN. Es total y absolutamente radical su posición", ha añadido.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado que han rechazado la declaración porque "es una iniciativa de otro Parlamento y nuestros compañeros -del PSE- ya se han manifestado claramente en contra". "Entendemos que no tiene cabida en este Parlamento. Se traen iniciativas para buscar la confrontación permanente en la sociedad, cuando lo que necesitamos son otro tipo de iniciativas que mejoren la vida de la gente", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha explicado que "más allá del fondo de la declaración, que podemos compartir en algunos ámbitos, de ninguna manera se puede poner al Parlamento de Navarra a enmendar la plana a ningún otro Parlamento ante una iniciativa que no ha sido votada todavía y a la que el grueso de los portavoces parlamentarios se ha mostrado ya en contra".