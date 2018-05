El Parlamento de Navarra rechaza la derogación del Consejo de Diálogo Social

La iniciativa de EH Bildu y Podemos no ha contado con el apoyo de sus otros dos socios del cuatripartito, ya que Geroa Bai se ha abstenido e Izquierda-Ezkerra ha votado en contra. También han rechazado esta proposición UPN, PSN y PPN.

En la defensa de la iniciativa, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que el Consejo de Diálogo Social nació de "un modelo basado en la exclusión". "Ese modelo está agotado, se agotó cuando se puso en marcha el cambio político y social en Navarra, y es necesario superar ese modelo", ha indicado. Por ello, ha planteado que se derogue el Consejo y se recurra al Consejo Económico y Social, "órgano en el que participan más agentes sociales y económicos", como "marco para las funciones que se pretendían para el Consejo de Diálogo Social".

El parlamentario de Podemos Carlos Couso ha reconocido que el Gobierno de Navarra "ha dado pasos para sanear lo que se ha entendido por diálogo social en Navarra, pero no acaba de rematar el trabajo". Couso ha considerado que el Consejo de Diálogo Social es "un órgano absolutamente fuera de tiempo" y ha planteado, en la misma línea de EH Bildu, que el Consejo Económico y Social podría asumir esas competencias.

En contra de la iniciativa, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que quedan diez meses para que acabe la legislatura y "no se ha hecho nada en materia de empleo". "A ver si son capaces de hacer algo por el empleo en diez meses. Más vale que los demás trabajamos y traemos un acuerdo para que pueda haber una importante incorporación de empleo joven en una gran empresa -Volkswagen Navarra", ha señalado, en referencia al acuerdo presupuestario alcanzado por UPN y el Gobierno central.

El parlamentario de Geroa Bai Rafa Eraso ha afirmado que el Consejo de Diálogo Social "se creó con una intención marginadora, ya que excluía a organizaciones sindicales con amplia representatividad en el mundo laboral", pero ha considerado que "el camino emprendido por el actual Gobierno hacia una política más transparente ha eliminado las partidas presupuestarias que nada tenían que ver con las políticas de empleo y ya no existen privilegios para los participante en ese Consejo". "Pensamos que este Consejo en la situación actual puede tener su papel en busca del diálogo participado", ha señalado, para justificar su abstención.

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha señalado que su grupo "siempre ha defendido la importancia para Navarra del diálogo, la concertación y el consenso, y por eso defendemos el Consejo". "Nos preocupa mucho el bipolarismo de Geroa Bai en relación a este tema, no ha convencido a nadie. Pero lo que más nos preocupa es la actitud de la presidenta, porque en su afán de no incomodar a nadie, especialmente a EH Bildu, no ha cumplido su deber de convocar el Consejo de Diálogo Social. No lo ha convocado ni una sola vez en toda la legislatura", ha criticado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "a nadie le puede extrañar que EH Bildu y Podemos presenten conjuntamente esta ley, porque podemos es en Navarra la marca blanca de EH Bildu". "Estos grupos tienen absoluto desconocimiento de lo que ha significado el diálogo social, de lo que ha contribuido a que Navarra haya sido durante muchos años una comunidad de éxito. Les interesa la kale borroka en las empresas, fundamentalmente a Bildu, aunque ahora se ha sumado Podemos", ha indicado, para rechazar la proposición.

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha indicado que "ELA y LAB no pueden pretender derivar sus propias responsabilidades a los demás, si no quieren negociar un plan de empleo, nadie les puede obligar, pero no caben excusas para decir que es por culpa de no se quien o por que no se cambia esta ley". "En esta legislatura el modelo de diálogo social se ha modificado radicalmente y se ha abierto toda la participación a los cuatro sindicatos. Si ELA y LAB deciden no participar, es su decisión", ha afirmado, mostrando así su rechazo a la derogación del Consejo de Diálogo Social.