El Parlamento de Navarra rechaza el 'Ospa Eguna' de Alsasua

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha acordado este lunes "repudiar con firmeza" los actos realizados y programados con ocasión del denominado 'Ospa Eguna' de Alsasua, que "tiene por objeto hostigar, denigrar e infundir odio hacia las personas miembros de la Guardia Civil, sus familiares, sus amistades y sobre todas las personas que defiendan el trabajo de los guardias civiles, y otras fuerzas y cuerpos de seguridad en favor de la libertad y la convivencia democráticas".

La declaración ha sido presentada por Navarra Suma y ha recibido el apoyo del PSN, mientras que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han votado en contra.

A través del texto aprobado, el Parlamento considera que los actos del 'Ospa Eguna' son "contrarios a la libre convivencia por excluir de la vida ciudadana mediante el acoso y el insulto a unas determinadas personas y colectivos plenamente respetables".

Asimismo, el Parlamento de Navarra muestra su apoyo a los miembros de la Guardia Civil que desempeñan su trabajo en Alsasua y en el resto de localidades navarras así como a sus familiares, amigos y compañeros de otros cuerpos de seguridad como la Policía Foral o la Policía Nacional.

También expresa "el respeto y el debido acatamiento democrático a las sentencias, resoluciones y otros actos emanados del Poder Judicial así como el apoyo a todos los jueces y magistrados que desarrollan su labor en nuestro país de manera independiente y sometidos exclusivamente al imperio de las leyes democráticas".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que el PSN no ha aceptado que se incluyera en el texto un apartado adicional para rechazar una pancarta en la que aparecen él mismo y los líderes de Ciudadanos y Vox, a los que se tacha de "fascistas". "Esto el PSN no ha querido que se incorpore, el PSN tendrá que saber por qué. Esto no es convivencia, no es el camino, llamar fascistas a quienes aparecemos en estas fotos no es trabajar por la convivencia, y tiene mucho que ver con los nuevos socios del PSN", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórri, ha explicado que su grupo ha apoyado tanto esta declaración como otra de rechazo de un acto de "exaltación franquista" en Leitza "por coherencia". "Estos actos no fomentan la convivencia en nuestra tierra. Necesitamos tender puentes y condenar este tipo de actuaciones. Hay que desterrar este tipo de actos, como el 'Ospa Eguna', contra la Guardia Civil, que es garante de la democracia y las libertades en esta tierra", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que la declaración presentada por Navarra Suma "demuestra que son más papistas que la Audiencia Nacional, es evidente la obsesión que determinados sectores han manifestado una y otra vez en los últimos años contra una reivindicación histórica y legítima en relación con la retirada de Navarra las Fuerzas de Seguridad del Estado". "De esa misma obsesión se deriva que jóvenes de Alsasua lleven en la cárcel más de mil días. Lo que ha propiciado que la convivencia se haya puesto en juego y la crispación haya ido en aumento ha sido que formaciones políticas que están dentro de Navarra Suma hayan instrumentalizado Alsasua con determinados actos", ha asegurado.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha indicado que "ni la Audiencia Nacional ni la Policía han visto delitos de odio" en el 'Ospa Eguna' y, en la misma línea, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha dicho que "la Audiencia Nacional ya permitió este acto y no hay ninguna denuncia de las Fuerzas de Seguridad". Además, ha asegurado que el apoyo de I-E "a todo el funcionariado y en particular a estos trabajadores es constante y no vamos a hacer una declaración en este sentido en cada ocasión".