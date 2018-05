El Parlamento de Navarra ve "imprescindible" el "cese inmediato de Rajoy y del Gobierno del PP"

Una de las declaraciones ha sido presentada por Podemos. En ella, el Parlamento foral manifiesta su "más contundente y enérgica repulsa a cualquier tipo de corrupción política, malas prácticas democráticas o utilización de las instituciones y empresas públicas para el lucro personal de sus gestores" y "se compromete a ser transparente con la financiación de los partidos políticos, y rechazar y denunciar la financiación ilegal de los mismos".

En el tercer punto, la Cámara solicita "al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidente asimismo del Partido Popular, que presente su dimisión, en tanto que es el máximo responsable de un partido declarado corrupto por los tribunales de justicia". Y en el cuarto punto, el Legislativo "se compromete a cuidar la democracia tanto en las instituciones, como en los grupos parlamentarios, así como en los partidos políticos que los sustentan".

Finalmente, el Parlamento de Navarra "invita a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a que apoyen las iniciativas encaminadas a apartar de las instituciones a aquellos representantes públicos responsables de corrupción por acción u omisión".

Han votado a favor de la declaración institucional Geroa Bai, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra. UPN y PPN han votado a favor de los puntos primero, segundo y cuarto y en contra de los puntos tercero y quinto. EH Bildu ha votado a favor de los puntos primero, segundo, tercero y quinto y se ha abstenido en el punto cuarto.

Por otro lado, la Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional de I-E por la que el Parlamento de Navarra "considera que el presidente Rajoy y el gobierno del PP no pueden mantenerse y se hace imprescindible su cese inmediato".

En el segundo punto, la Cámara manifiesta "la necesidad de que con la máxima urgencia en el Congreso de los Diputados se alcancen los acuerdos necesarios que permitan el fin del gobierno del PP" y en el tercero, "expresa su posición contraria a los Presupuestos de 2018 y manifiesta la necesidad de que sean profundamente modificados una vez que se ponga fin al gobierno del PP".

En el cuarto punto, el Parlamento de Navarra manifiesta "la necesidad de que las políticas y leyes austericidas (reforma laboral, ley orgánica de estabilidad presupuestaria, artículo 135 CE...) sean derogadas una vez se ponga fin al gobierno del PP".

Han votado a favor de la declaración institucional Geroa Bai, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra; en contra han votado UPN y PPN, mientras que EH Bildu ha votado a favor de los puntos primero, tercero y cuarto, y se ha abstenido en el punto segundo.

En declaraciones a los medios, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que no apoyarán la moción de censura del PSOE, "de la que puede surgir un Gobierno de la mano del populismo y del independentismo; eso es negativo". Y ha añadido que "visto el escenario y que Ciudadanos ha retirado su apoyo, es sensato si se tiene que convocar elecciones; puede ser positivo ese adelanto electoral".

Se ha preguntado si el cuatripartito, al votar esta declaración, está en contra "de un Presupuesto que trae inversión a Navarra, en contra de que 800 jóvenes se incorporen a Volkswagen en 5 años, de la gratuidad de la AP-15, del TAV, del desdoblamiento de la N-121, de que se impulse la autovía Soria - Tudela" y ha indicado que "es un despropósito que por interés político se diga lo que se ha dicho en la declaración".

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha manifestado, sobre la moción de censura, que "un Gobierno corrupto no debe seguir en pie ni media hora más", por lo que ha señalado que harán "lo que esté en nuestra mano para que nuestros partidos próximos voten a favor".

"Y lo digo al día siguiente de que el PNV haya hecho un gesto de responsabilidad al aprobar los Presupuestos Generales del Estado", ha indicado Martínez, que ha señalado que "apostamos por que la moción de censura salga adelante y se desplace a Rajoy del Gobierno".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que "estamos de acuerdo con que el contenido de la sentencia sobre la Gürtel es suficientemente demoledor para dar forma jurídica a la cantidad de acciones relacionadas con la corrupción". "La responsabilidad política del PP es clara y no debe continuar ni un minuto más en el Gobierno", ha dicho.

No obstante, ha indicado que el PSOE "debe aclarar para qué quiere la moción, está jugando con ambigüedades". "Queremos saber qué objetivo se persigue con la moción, ¿ir a elecciones? ¿Se quieren plantear otras cuestiones políticas? O se aclara bien o el voto será sopesado", ha dicho, para indicar que "no queremos sin más que salga Rajoy y entre Sánchez". "No cerramos puertas si se aporta el objetivo", ha comentado.

Laura Pérez, del grupo Podemos, ha indicado que la formación morada "ya presentó hace un año una moción de censura porque urge sacar de las instituciones al partido más corrupto de Europa" y ha señalado que apoyarán la moción

Sin embargo, ha afirmado que tienen "fundadas dudas de que el PSOE puede ser una alternativa real y de la política navarra deberíamos aprender que el cambio no puede depender del PSOE, que es una de las patas del bipartidismo". "Existe un riesgo real de la amplia victoria que podría tener Ciudadanos, muleta del PP, que es la alternativa de los poderosos ante la descomposición del PP y habría que impulsar profundos debates ciudadanos", ha expuesto.

La socialista María Chivite ha indicado que el PSN "respalda" y "defiende" la moción de censura, que "se ha presentado por responsabilidad, por decencia política". "Es un deber ético para regenerar las instituciones", ha dicho, para criticar que "UPN no pierde una oportunidad para perder una oportunidad y es cómplice de las actuaciones del PP".

Ha insistido en que "lo importante es quitar a un Gobierno corrupto de las instituciones". "El PP es un partido corrupto, hay que desalojarlo de las instituciones y hablar con otros partidos para ver a qué acuerdos se llega", ha indicado.

La parlamentaria del PPN Ana Beltrán ha indicado que "nos avergonzamos mucho y nos entristece la sentencia y los casos de corrupción del PP". "En Navarra trabajamos sin descanso por plantar cara a este Gobierno, por defender a esta sociedad, que Navarra sea una Comunidad foral y aquí no hay ningún caso de corrupción", ha dicho.

Ha añadido que "es absolutamente falso que el del PP sea un Gobierno corrupto; no es el caso, ningún ministro ni el presidente están imputados por casos de corrupción". "El PSOE presenta una moción irresponsable, a Sánchez le preocupa tener un sillón y vuelve Pedro Sánchez en estado puro", ha dicho, para comentar que el PSN en Navarra "ha tenido los mayores casos de corrupción de la historia de la democracia". "En el Partido Socialista les da igual pactar con Dios y con el diablo", ha censurado.

Marisa de Simón, de I-E, ha abogado por "echar al PP del Gobierno central porque viene actuando como una mafia" y ha destacado "la necesidad de recuperar la democracia en las instituciones". "Es cuestión de higiene democrática", ha dicho, para rechazar también los Presupuestos para 2018, que "no revierten los recortes y están negociados de forma clientelar".