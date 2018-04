El Parlamento de Navarra rechaza que se recupere la visita institucional de San Miguel de Aralar

La declaración ha sido presentada por el PPN y la parte del texto aprobada ha contado con el voto a favor UPN, Geroa Bai, PSN y PPN, y en contra de EH Bildu, Podemos e I-E.

En concreto, esta parte dice que "el Parlamento de Navarra muestra su voluntad de tener las puertas abiertas para que todos los navarros, sean cuales sean sus creencias e ideas, también los católicos, puedan sentirse acogidos en la sede de la institución que nos representa a todos".

La propuesta de declaración institucional contenía dos puntos más que han sido rechazados con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, y el voto a favor de UPN y PPN. En concreto, decían que "el Parlamento de Navarra muestra su apoyo a recuperar la visita institucional de San Miguel de Aralar" y que "el Parlamento traslada al capellán de San Miguel de Aralar su deseo de que a lo largo de los días que la reliquia permanece en Pamplona visite institucionalmente el Parlamento".

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que la declaración aprobado es una "declaración retórica". "Votamos a favor de que tenemos la voluntad de tener las puertas abiertas a todos los navarros, no así el PPN que ha votado en contra de que determinados grupos vengan al Parlamento", ha criticado.

Laura Pérez, de Podemos, ha defendido "la importancia de la aconfesionalidad del Estado" y ha señalado que "respetamos la libertad religiosa en la esfera privada".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha defendido que "esta tradición debería respetarse" y que haya "la libertad de que quien no quiera acudir que no acuda". "Tanto se habla de que el Parlamento es la casa de todos, también debería ser de los católicos y de las tradiciones", ha expuesto.

José Miguel Nuin, de I-E, ha indicado que "el año pasado ya el capellán remitió una carta diciendo que no venía" y que "no lo haría hasta que no hubiera consenso". Ha indicado que el debate se vuelve a abrir por el PPN pero que "no se va a realizar visita este año".