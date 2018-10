El Parlamento de Navarra aprueba la deducción en prestaciones por maternidad a partir de 2019

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una ley que introduce la deducción de las prestaciones de maternidad y paternidad a partir del 1 de enero de 2019, ante las críticas de la oposición, que reclama que se devuelvan las retenciones de IRPF practicadas desde 2014.

Esta medida forma parte de una ley más amplia que introduce modificaciones en diversos impuestos. La norma ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, mientras UPN y PPN han votado en contra y el PSN se ha abstenido.

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha afirmado que se ha introducido la deducción en las prestaciones por maternidad al "entender que era un aspecto social que había que proteger, puesto que en Navarra no están exentas estas prestaciones desde 2012".

Además, ha defendido que se utilice la fórmula de la deducción, en lugar de la exención, por considerar que ésta última "siempre va a favorecer a las rentas más altas respecto a las más bajas".

Según la norma aprobada, si las rentas no superan los 30.000 euros, la deducción será de un 25 por ciento del importe de la prestación percibida. En el caso de que esas rentas superen la cantidad de 30.000 euros, el porcentaje que se aplicará irá disminuyendo progresivamente en tanto las rentas sean superiores, y el porcentaje será cero para rentas superiores a 105.000 euros.

UPN: LAS NAVARRAS, "EN PEOR CONDICIÓN"

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que el Gobierno de Navarra "está utilizando la competencia fiscal de Navarra en contra de los ciudadanos, para situarlos en peor condición". "Es algo incontestable y eso provoca desafección hacia el sistema foral. Las ciudadanas de Navarra van a ser las únicas de toda España que no van a percibir un dinero que se les reconoce en todos los lugares. Es un perjuicio injusto provocado por una decisión despótica. Se está tratando con soberbia a unas madres que reclaman un derecho que se está reconociendo en todos los lugares", ha asegurado.

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha afirmado que la ley "incluye una muy buena medida para todos los navarros y nos hace avanzar un paso más, corrigiendo espacios de desprotección y de no fomento de la natalidad". "Las navarras hasta el año 2013 tenían un derecho reconocido y si lo dejaron de tener fue por la ley aprobada con los votos de UPN, PSN y PPN, los mismos que ahora piden que se restituyan esos cobros", ha asegurado, para considerar que, según esa ley, no se pueden devolver las retenciones practicadas en los últimos años. En todo caso, ha asegurado que Geroa Bai "asumiría" una sentencia que obligue a devolver esas retenciones.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha defendido la deducción según la renta, en lugar de la exención, y ha indicado que "el verdadero debate es si Navarra puede tener o no una fiscalidad distinta a la del resto del Estado" y ha dicho que le "preocupa muchísimo el Fuero". "Lo que se plantea bajo ese falso argumento de igualdad es pedir la eliminación de los regímenes forales. Lo que ha hecho Navarra es una opción legislativa tan legítima como la que se pueda ejercer en el régimen común", ha asegurado.

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que los partidos de la oposición están poniendo en marcha distintas iniciativas que suponen "reconocer implícitamente con ello que en su día eliminaron lo que ahora están reclamando". "Quieren fagotizar la lucha de las madres, que tienen derecho a reclamar lo que engañosamente se les ha dicho que se les debe", ha indicado. Tras ello, ha señalado que la ley que introduce la deducción es una solución "bastante más justa".

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu se ha mostrado de acuerdo en términos generales con la mayoría de modificaciones fiscales prevista en la ley, pero ha considerado que el capítulo relativo a las prestaciones por maternidad "se queda muy corto respeto al reconocimiento de derechos que ya gozan los padres y madres del resto de la geografía española", por lo que los socialistas han decidido abstenerse. "Hay un nuevo escenario a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que dice que las prestaciones están exentas de IRPF así que planteamos rectificar. Es cuestión de voluntad política", ha añadido Unzu.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que le Gobierno "no quiere ser justo con las madres navarras y aplicar lo mismo que en el resto de España y en la Comunidad Autónoma Vasca". "No lo hace por el dinero, porque les importa más la bolsa que la vida. Que no les quiten el dinero que ya tienen para sus políticas de imposición del euskera, para todas las obras electorales que van a hacer antes de que lleguen las elecciones. No salen con ningún argumento sólido que justifique que las prestaciones por maternidad en Navarra estén en pero condición que en el resto de España", ha indicado.

Por último, desde Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin ha respondido a la parlamentaria socialista que en 2012 él votó en contra de la eliminación de la exención de las prestaciones, mientras que "el PSN votó a favor con UPN y PPN". "Quienes han eliminado la exención son ustedes, quienes mandan a las madres a los tribunales, si van a los tribunales, son ustedes. Y ahora además no van a apoyar recuperar este beneficio fiscal, que es lo que votamos hoy", ha indicado, para afirmar además que la deducción es "más justa" que la exención.