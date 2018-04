El Parlamento de Navarra muestra su rechazo a los Presupuestos del Estado para 2018

El texto ha sido presentado por el PSN y ha sumado el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mientras que UPN y PPN han votado en contra.

Mediante esta declaración, el Parlamento foral considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado "consolida la desigualdad acentuada durante los años de crisis, renuncia a revertir las reformas que han provocado un empobrecimiento de gran parte de la población, renuncia a impulsar medidas que garanticen la calidad en el empleo, el blindaje de los servicios públicos y derechos sociales, y un nuevo modelo económico".

Asimismo, el Parlamento de Navarra señala que el proyecto presentado por el Gobierno central "perjudica gravemente a la Comunidad foral" y por ello muestra su "más rotundo rechazo".

Además, el Legislativo foral invita a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Al término de la sesión de Mesa y Junta del Parlamento foral, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado en declaraciones a los medios que la formación regionalista "no va a apoyar unos Presupuestos que se dobleguen al PNV y desprecien a Navarra". "El proyecto no nos gusta y estamos intentando trabajar para mejorarlo, para que se nos ayude a mejorar esta tierra y espero que partidos que van a votar que no, si se consigue mejorar, voten a favor. Si se recogen medidas a favor de esta tierra espero el voto a favor del PSN", ha indicado, para insistir en que "hoy no tenemos acuerdo con el PP y no vamos a permitir que se menosprecie a Navarra".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que su grupo rechaza los Presupuestos del Estado porque "no se tienen en cuenta los intereses de la ciudadanía navarra".

Por su parte, la portavoz socialista, María Chivite, ha señalado que Navarra es la Comunidad "peor tratada de España" en los Presupuestos. "Disminuye la inversión y no contribuyen al desarrollo de nuestra Comunidad", ha criticado.

En la misma línea, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha señalado que el proyecto "maltrata a Navarra y continúa con las políticas antisociales, que generan más pobreza y precariedad".