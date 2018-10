El Parlamento de Navarra rechaza la paralización de las obras del TAV y divide al cuatripartito

Junto a ello, la moción reclamaba que realizaran "los estudios de impacto socioeconómico y de rentabilidad económica, social y medioambiental, y proyectos técnicos que fueran precisos para modernizar la actual red ferroviaria al objeto de apostar por la ejecución de un tren social que transporte personas y mercancías".

La moción ha evidenciado el diferente criterio que mantienen los socios del cuatripartito respecto a este tema. Mientras EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra han apoyado la moción, Geroa Bai ha votado en contra, al igual que han hecho UPN, PSN y PPN.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado en la defensa de la moción que un informe del tribunal de cuentas europeo "cuestiona" la ejecución de la alta velocidad y ello "aconseja una reflexión profunda sobre el modelo de tren que requiere Navarra". "Se debe actuar con responsabilidad en la gestión de la política ferroviaria. No hay una justificación para el TAV, es un proyecto caro, despilfarrador, y social y medioambientalmente innecesario", ha indicado, para reconocer que entre los partidos que sostienen al Gobierno de Navarra "hay desacuerdos, es evidente".

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero se ha preguntado "cuándo ha solicitado Adolfo Araiz un informe para estar en contra de algo". "Uno mete en google 'Araiz en contra' y se colapsa el ordenador. Ha estado en contra de todo en esta comunidad, lleva en contra de todo toda la vida. Lo mismo dijo con Itoiz, el Canal de Navarra, las autovías. No necesita informes", ha indicado, para afirmar que la "realidad" es que las obras del TAV se están realizando "a pesar del Gobierno de Navarra, que no está teniendo un papel protagonista".

El parlamentario de Geroa Bai Rafa Eraso ha afirmado que su grupo quiere que Navarra esté conectada al corredor Atlántico-Mediterráneo con una red ferroviaria que cumpla los estándares internacionales y que aporte mejoras indiscutibles al tráfico de personas y mercancías". Además, ha dicho que el tribunal de cuentas europeo no cuestiona propiamente la alta velocidad, sino "la forma en que se está ejecutando" y ha señalado que este mismo informe destaca que "transporte ferroviario de alta velocidad apoya los objetivos políticos de movilidad sostenible". "Los tramos en ejecución en Navarra se integran de forma coherente en la red básica transeuropea, que no es cuestionada por este tribunal", ha asegurado.

El parlamentario de Podemos-Orain Bai Rubén Velasco ha afirmado que "la Unión Europea ha invertido más de 14.000 millones de euros desde 1994 en líneas de alta velocidad en España". "En vez de utilizar estos fondos para luchar contra la despoblación, fomentando el desarrollo rural, el dinero europeo se ha dilapidado en construir un tren para unos pocos que conecta ciudades a la vez que aísla a los pueblos", ha indicado, para apoyar la moción por "el interés general de la ciudadanía navarra".

El parlamentario del PSN Guzmán Garmendia ha señalado EH Bildu "falsea" el contenido del informe del tribunal de cuentas europeo y ha añadido que "las personas y las empresas quieren" el tren de alta velocidad. "Hay empresas que se están yendo de Navarra porque las comunicaciones son nefastas. Tenemos la oportunidad de tener una red básica de alta velocidad y EH Bildu no la quiere. Lo único que venden es el miedo, la involución", ha criticado, para afirmar que "hay que cuidar también las líneas regionales de Navarra".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que "Bildu-Batasuna realiza una política de tierra quemada". "Ahora que ETA no mata, Bildu-Batasuna sigue cogiendo el testigo del sabotaje a todo lo que sea progreso y desarrollo. Muchas personas asesinadas por esto merecen que otros que hemos venido detrás les recuerden y tengamos todos en cuenta que por el desarrollo, por la autovía de Leitzaran, por el pantano de Itoiz, muchos murieron. No lo nombra nunca el señor Araiz. Usted es heredero de Batasuna. Esa página no la pasaremos hasta que pidan perdón en esta tribuna por esos asesinatos y todas esas infraestructuras que ustedes sabotearon, ustedes como partido político, y no condenaron lo que hicieron sus amigos etarras en ese momento. Siguen amparando a aquellos que mataron por las infraestructuras de las que ahora ellos también disfrutan", ha indicando.

Adolfo Araiz ha respondido a Beltrán que "en el momento que desayuna revisar las encuestas le sienta muy mal y por eso se pone así, porque quien probablemente no esté ni un minuto más después de las elecciones de mayo sea usted y su compañero".

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha afirmado que en el proceso de toma de decisiones sobre el tren de alta velocidad para Navarra "no se han valorado en ningún momento otras alternativas, es más, el Gobierno del Estado se ha negado siempre ha dar otras alternativas". "Las pegas que pusimos hace diez años son las mismas. Son inversiones enormes, de daños al territorio enormes, y para ahorrar unos minutitos de tiempo para las personas que viajan de Pamplona a Madrid o a Barcelona. No es un tren social, no es un tren para la gente, no conecta pueblos y ciudades", ha afirmado.