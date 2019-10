El Parlamento de Navarra rechaza la derogación de la reforma del mapa local

La iniciativa de Navarra Suma no ha prosperado al votar en contra PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que con su proposición se trataba de "derogar una ley que es mala y a partir de ahí buscar acuerdos con más consensos". Ha señalado que en la pasada legislatura el PSN decía que esta reforma del mapa local "era una cesión a Bildu y que tendría consecuencias negativas para los ayuntamientos, y propuso la derogación de la ley". "¿Y la van a mantener? Hace falta tener la cara de hormigón armado para mantenerla. El PSN vuelve a claudicar ante EH Bildu porque están pagando un peaje. La abstención de EH Bildu para que el PSN esté en el Gobierno no fue gratis", ha afirmado.

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha criticado que Navarra Suma "no sale del mantra de que tenemos un acuerdo oculto con EH Bildu y es muy cansino con este tema". Sobre el mapa local, ha afirmado que no le gusta la ley vigente, pero ha considerado que con la propuesta que presenta Navarra Suma no hay margen para trabajar. "Es una castaña igual que la anterior. No están pensando en mejorar la vida de la ciudadanía, están haciendo un burdo juego de filibusterismo político, lo que pretenden es buscar los puntos de disenso entre quienes apoyan al Gobierno", ha asegurado.

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha afirmado que, de los doce proyectos que se han debatido en 32 años para aprobar una ley de reforma del mapa local, la aprobada la pasada legislatura "es la única que ha conseguido la suficiente mayoría absoluta para ver la luz". "A partir de ahí, tenemos una base, una ley que está en vigor y que se puede seguir mejorando. Hasta 30 leyes se ven afectadas por la aprobación de esta ley. Qué menos que darnos un margen de confianza para los consensos, en los que Navarra Suma podría y debería estar", ha indicado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha defendido que "hubo consenso" en torno a la reforma del mapa local porque "hubo 26 votos, mayoría absoluta". "Yo creo que las cosas se hicieron bien la anterior la legislatura. Probablemente las podemos hacer mejor. ¿Es necesario un mayor consenso para el desarrollo de la ley? Sí, cuenten con nosotros. Vamos a seguir defendiendo esta ley, es una buena ley, después de 30 años fue la única que consiguió el consenso suficiente para mayoría absoluta.", ha destacado.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha señalado que su apuesta es que se mantenga la ley vigente y ha asegurado que "la reorganización local persigue reducir progresivamente el desequilibrio entre las zonas de Navarra y dotar al Gobierno local de los recursos organizativos y económicos para llevar a cabo a pleno cumplimiento su papel como administración y aumentar la cobertura y calidad de los servicios sociales". "La reforma del mapa local tiene dos grandes beneficiadas, el conjunto de la ciudadanía y el mundo local", ha afirmado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha explicado que su formación "participó de manera muy activa en el proceso participativo de la ley de reforma del mapa local desde el principio de la legislatura pasada". "Han participado en este proceso ayuntamientos, gobiernos, partidos políticos, sindicatos y diferentes colectivos. Esta reforma era absolutamente necesaria, no voy a decir que la ley sea al cien por cien la que nosotros defenderíamos, pero contó con el consenso de 26 parlamentarios de esta Cámara y la defendemos hoy como nuestra en su totalidad", ha asegurado.