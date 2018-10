El Parlamento da trámite a la ley de UPN para que se devuelvan las retenciones de IRPF en permisos de maternidad

Al término de la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, UPN y PSN han insistido en que se deben atender las peticiones de las madres navarras para que se les devuelvan las retenciones de IRPF y los parlamentarios críticos de Podemos-Orain Bai han abogado por "mejorar" las deducciones ya aprobadas en el pleno del pasado jueves a propuesta del Gobierno y que entrarán en vigor a partir de 2019.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "es de justicia que a las madres de Navarra se les trate igual que a las del resto de España" y ha afirmado que "la retroactividad es perfectamente legal". Ha dicho que están dispuestos a apoyar alguna iniciativa de otro grupo si "plantea otra manera de conseguir el objetivo, que se les devuelva el dinero a las madres", a las que ha felicitado por "la valentía que están teniendo".

Esparza ha señalado que Geroa Bai y la "ultraizquierda" de EH Bildu, Podemos e I-E "han conseguido que los navarros seamos los peores tratados desde el punto de vista fiscal, los navarros que más pagamos y que las madres navarras sean las únicas a las que no se les devuelve" lo retenido.

Por su parte, Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai, ha señalado que las madres navarras tienen "todo el derecho a la manifestación" y ha indicado que "escuchamos sus reivindicaciones, también en el Parlamento de Navarra". No obstante, ha indicado que la sentencia del Tribunal Supremo "no obliga a la Hacienda foral a devolver dinero".

Además, ha defendido la ley aprobada la semana pasada en la Cámara foral en torno a deducciones para las prestaciones por maternidad y paternidad.

Por Podemos-Orain Bai, Carlos Couso ha manifestado que los parlamentarios críticos "estamos intentando mejorar las deducciones a las prestaciones por maternidad, ir más adelante de lo acordado en el pasado pleno e incrementar las deducciones en cuota por número de hijos y renta a las mujeres con rentas inferiores de 30.000 euros".

Según ha dicho, "eso supondría devolver a las madres con rentas más bajas de facto todo lo que se está reivindicando ahora y lo haríamos en el plazo de 4 años". "Esto lo venimos defendiendo desde hace más de un año", ha dicho, para señalar que "nos ha costado hasta que a la parlamentaria Laura Pérez se le expedientara".

Ademas, ha señalado que, con motivo del debate en el pasado pleno de una moción del PPN en torno a las prestaciones por maternidad, han presentado este lunes un escrito en la Cámara, "con el apoyo del cuatripartito", "sobre lo ocurrido en el pleno con insultos por parte de la señora Beltrán, con injurias, falsedades contra la persona de Laura Pérez y amenazas al cuatripartito". "Fue una salida de tono como no ha habido en la historia de este Parlamento, no se puede tolerar que vuelvan a pasar estas cosas y pedimos a la Mesa que tome medidas para que estos hechos no ocurran", ha comentado.

Ha criticado que, tras las palabras de Beltrán, "la presidenta del Parlamento no dio derecho a la réplica a Laura Pérez". "Pedimos a la Mesa que tome medidas, no puede volver a repetirse esto", ha expuesto.

La socialista María Chivite ha indicado que, ante la petición de madres navarras de devolución de lo retenido en las prestaciones por maternidad, su grupo propone "reconocer a las madres el derecho a que se les devuelva la retención desde ya y luego devolverla en varios ejercicios para no comprometer el ejercicio de 2019".

Chivite ha indicado que "parece que por parte de Tere Sáez -de Podemos-Orain Bai-, el criterio podría ser en función de renta; y es un criterio que nos parece válido". "Lo podríamos trabajar, por nuestra parte no habría problema y sigo emplezando al resto de fuerzas a que lleguemos a un acuerdo", ha dicho.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha defendido que en el pleno del pasado jueves "recuperamos un beneficio fiscal" con la aprobación de la ley por deducciones. "Se han hecho deducciones fiscales importantes, en función de la renta", ha dicho, para indicar que "la responsabilidad de que estas rentas no estuvieran exentas es de UPN, PSN, y PPN", que "ahora hacen una oposición irresponsable porque no se puede regular con efectos retroactivos, es imposible".