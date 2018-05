El Parlamento foral se compromete a que la historia del terrorismo se estudie en los centros educativos de Navarra

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional, con la abstención de EH Bildu y al apoyo del respeto de partidos, por la que la Cámara se compromete a que la historia del terrorismo se estudie en los centros educativos de la Comunidad foral.

"El Parlamento de Navarra se compromete a impulsar que la historia del terrorismo, particularmente la historia del terrorismo de ETA, se estudie en los centros educativos de Navarra, públicos y concertados", recoge el texto aprobado por el Legislativo y presentado por el PPN.

Al hilo de esta declaración, los portavoces parlamentarios han analizado tras la Mesa y Junta de Portavoces el anuncio de disolución de la banda terrorista, así como el acto conjunto del lehendakari, Íñigo Urkullu, y la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, el pasado viernes en Bertiz.

En concreto, el presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que Barkos y Urkullu "van de la mano de ETA y Bildu para pedir y defender el acercamiento de los presos" y ha cuestionado que "el mismo día en que ETA desaparece" los presidentes de Euskadi y Navarra se refieran a la política penitenciaria, mientras "no exigen a los asesinos que ayuden y contribuyan a que se esclarezcan los asesinatos sin resolver, ni exigen que se detenga a miembros de ETA con delitos de sangre que están en la calle".

"Se tienen que esclarecer los asesinatos no resueltos. La política penitenciaria no se puede hacer en una mesa cambiando cromos entre gobiernos nacionalistas y el gobierno de España", ha reivindicado Esparza, quien en relación al relato ha garantizado que "no vamos a tolerar que quienes movían el árbol y recogían las nueces sean los que terminen definiendo cómo se escribe". "El relato lo tendrán que escribir las víctimas", ha reivindicado.

También ha sido crítica con la declaración de Barkos y Urkullu la presidenta del PPN, Ana Beltrán, quien la ha calificado de "lamentable" y ha criticado que ambos presidentes "primero pensaran en pedir beneficios para los presos, olvidándose de un apoyo explícito para las víctimas".

En esta línea, ha defendido que "lo más importante que hay que hacer" tras la disolución de la banda terrorista es "apoyar a las víctimas que tanto han sufrido" y ha subrayado que "la mayor obligación que tenemos los poderes públicos es enseñar a las nuevas generaciones y a los jóvenes el dolor vivido en Navarra durante 40 años por parte de una banda de asesinos".

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha rebatido las palabras de la parlamentaria 'popular' y ha afirmado que es "mentira" que Barkos y Urkullu no hicieran mención a las víctimas. Asimismo, ha censurado que "haya quienes quieran seguir utilizando sus fantasmas, fantasías y mentiras para acatar el Gobierno".

"MIRADA EN EL RETROVISOR"

En representación de EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado que en la declaración conjunta de los Gobiernos vasco y navarro "hay planteamientos hacia el futuro que en algunos temas puede ser interesante", pero ha remarcado que en el pronunciamiento "hay demasiada mirada en el retrovisor, muchas miradas hacia atrás para justificar los pasos que hay que dar hacia adelante".

En opinión de Araiz, "estamos ante una decisión histórica por su trascendencia, por el momento en el que se produce y por la demanda social que había" y ha afirmado que "no nos podemos quedar en el paso histórico", sino que hay "mucho trabajo para el reconocimiento de verdad y justicia para todas las víctimas". Además, ha defendido que "el momento político exige pasos en torno a la nueva política penitenciara que debe de abrirse".

Desde Podemos, Laura Pérez ha considerado "fundamental" que "se conozca y denuncie todo el terrorismo venga de donde venga", mientras que la socialista María Chivite ha lamentado que EH Bildu, con su abstención, "no pierda ocasión para dejar pasar una buena oportunidad" y que "todavía le queden muchos pasos por dar".

Asimismo, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha remarcado que tras la disolución de ETA "empieza un tiempo nuevo sin violencia" y ha expresado el compromiso de la coalición en "avanzar en una sociedad reconciliada". Y ha apelado a la "responsabilidad" de los diferentes gobiernos, "también el Gobierno central", respecto a la política penitenciaria al considerar "absurdo" que "se apliquen políticas excepcionales a los presos cuando no existe la banda terrorista".