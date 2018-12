El Parlamento foral desestima definitivamente crear una comisión de investigación en Navarra en torno al Rey Emérito

La nota-informe del letrado de la Cámara, emitida a petición de la Junta de Portavoces con fecha 12 de noviembre de 2018, argüía la improcedencia de crear dicha comisión de investigación y ha contado con los votos a favor del vicepresidente primero, Unai Hualde (Geroa Bai), del vicepresidente segundo, Alberto Catalán (UPN), y de la secretaria segunda, Maribel García Malo (UPN). Han votado en contra del informe la presidenta, Ainhoa Aznárez (Podemos), y el secretario primero, Maiorga Ramírez (EH Bildu).

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha criticado que se trate de "perder el tiempo intentando hacer unas investigaciones que no nos corresponden en vez de preocuparse por atender los problemas que afectan a las personas de esta Comunidad". "Parece que parte del cuatripartito está más entretenido en desviar la atención", ha expuesto.

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que "nos gustaría poder hacer una investigación sobre qué ha pasado con la fortuna del Rey Emérito pero el informe de los letrados es potente y deja claro que por desgracia esta Cámara no tiene competencias para llevar adelante esta investigación". "Es fundamental investigar la evolución de las riquezas del Rey Emérito pero debe hacerse en el Congreso de los Diputados", ha expuesto, para afirmar que en su grupo se van a "agarrar al tema de la seguridad jurídica".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que no comparten el informe del letrado mayor y ha indicado que "no se ha dado cuenta correctamente del contenido de la proposición que se hacía para la creación de la comisión". "Hay que investigar el destino del dinero aportado por Navarra a la Casa Real", ha expuesto, para agregar que "ceder las competencias de control del destino del dinero de Navarra a las arcas del Estado es una dejación y no lo compartimos".

La representante de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha indicado, tras la nota-informe del letrado, que "se confunde una vez más el objeto de investigación" y "lo que se hace es blindar, ocultar y tapar un debate necesario". "Tenemos un partido más en el bloque monárquico porque a UPN, PSN, PPN, Cs hay que sumar Geroa Bai", ha dicho, para exponer que "no se puede hablar de defender el autogobierno y al mismo tiempo asumir un informe que no es vinculante". "Nos produce cierto bochorno, nos parecen cobardes", ha apuntado.

Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que desde su grupo apoyan la creación de la comisión de investigación.