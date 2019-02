El Parlamento aprueba 153.000 euros para la nueva fundación que gestionará servicios sociales

El texto presentado por el Gobierno ante el Parlamento ha sido aprobado con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, mientras que el PSN se ha abstenido y UPN y PPN han votado en contra.

En la defensa del proyecto, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha defendido que "hay servicios que deben ser de titularidad y de gestión pública" y ha afirmado que la creación de la fundación "supone un refuerzo del compromiso y la responsabilidad pública en materia de servicios sociales".

Ha valorado la labor desarrollada por las entidades de iniciativa social, "esenciales en nuestro sistema de servicios sociales", y ha reconocido que la puesta en marcha de la fundación "puede generarles algún tipo de inconvenientes, que obviamente lamentamos, pero las entidades afectadas están desarrollando un aumento significativo en otros programas y entendemos que esta dificultad no es insalvable".

En contra de la ley, la parlamentaria de UPN Maribel García Malo ha afirmado que su grupo no apoya "una fundación que no es necesaria, que no está justificada y que además es una chapuza". "Esta fundación única y exclusivamente es objeto de una maniobra caprichosa y arbitraria del Gobierno de Navarra para quitarse de en medio a las entidades sociales en este momento que están gestionando con eficacia estos servicios públicos. Lo que quieren hacer es cambiar un modelo de gestión indirecta por otro modelo de gestión indirecta, porque este servicio no lo van a presentar los funcionarios, sino que se va a hacer también a través de otra fundación", ha indicado.

A favor de la ley, la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha dado su apoyo a una fundación pública que "va a tener como misión y objeto la prestación directa de determinado servicios sociales, porque eso es tanto como publificarlos". "Sin dudar de la calidad con la que hoy se están prestando esos servicios, estamos convencidos de que esa calidad será todavía mayor a partir de que se hagan enteramente públicos", ha asegurado.

Por parte de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha afirmado que con la creación de esta fundación se está haciendo "una apuesta ideológica" y ha defendido "la publificación de los servicios y la gestión directa". "UPN ha intentado por todos los medios que esto no salga adelante, porque no apuesta por el modelo público sino por el modelo privatizado con un mayor beneficio de las empresas y entidades gestoras", ha indicado.

El parlamentario de Podemos-Orain Bai ha afirmado que el crédito extraordinario para la fundación es "la culminación de un proceso en el que llevamos más de un año trabajando" y, aunque ha reconocido "el trabajo que han hecho las entidades del tercer sector, que han solventado muchas de las deficiencias que el sistema privatizado ha generado", ha considerado que "estos servicios deben estar bajo el control público y ser de responsabilidad pública".

La parlamentaria del PSN Nuria Medina ha afirmado que "tenemos que asegurar, más allá del modelo de gestión, que el servicio que se presta sea de la mayor calidad, y tenemos muchas dudas de que con esta fundación se vaya a conseguir un servicio más eficaz y de más calidad". Además, ha dicho que "esto no es una publificación, no nos lleven a engaño, estamos hablando de que la fundación va a gestionar servicios públicos cuya gestión ahora era indirecta y que va a seguir siendo indirecta, nos vendan lo que nos vendan, porque la fundación se rige por el derecho privado".

El parlamentario del PPN Javier García ha afirmado que existe "poca justificación para la creación de esta fundación, más allá de crear un chiringuito paralelo para hacer trabajo de cara a los próximas elecciones". "Es una fundación que no va a introducir mejoras para los usuarios ni va a mejorar la calidad del servicio y no está justificada. Pasamos de un servicio público a otro servicio público incrementando el coste", ha dicho.

El parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha expresado su "gran satisfacción porque hoy estemos aprobando este proyecto de ley, es un gran paso adelante respecto a lo que teníamos". "Tenemos muy claro que la gestión pública es una mejor garantía de calidad de los servicios que se presentan, como también una mejor garantía para los trabajadores que prestan estos servicios", ha destacado.