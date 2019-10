El Parlamento foral manifiesta su "condena" contra "todos los actos de sabotaje y violencia callejera" en Cataluña

El Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes en Mesa y Junta de Portavoces una declaración institucional presentada por Navarra Suma en relación con Cataluña y ha rechazado otra presentada por EH Bildu. La Cámara ha expresado así su "satisfacción" por "el correcto funcionamiento del proceso judicial que es tanto como constatar el buen desempeño del Estado democrático de derecho" y ha condenado "todos los actos de violencia callejera".

Además, la Cámara indica que "ninguna democracia puede permitirse que se exceptúe el cumplimiento de las leyes a unos determinados políticos nacionalistas en este caso". Ha votado a favor de la declaración de Navarra Suma el PSN (salvo en el punto 4, en el que se ha abstenido), mientras que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra lo han hecho en contra.

El texto aprobado añade, en su punto tres, que "los políticos condenados han mostrado un enorme desprecio por la democracia al usarla para dar un golpe a la legalidad constitucional, la misma legalidad que propició el acceso al poder por parte de los que hoy son responsables de estos delitos".

Y en el punto cuatro, votado solo a favor por Navarra Suma, se exige a "los representantes de las instituciones navarras que muestren de forma clara y firme el respeto y acatamiento de esta sentencia judicial como expresión de un poder democrático del Estado, evitando situaciones vergonzosas como la padecida en octubre de 2017 cuando la presidenta y varios miembros del Gobierno de Navarra expresaron su apoyo a los hoy condenados por sedición, malversación de fondos públicos y otros delitos de gravedad".

Seguidamente, en el punto cinco, la Cámara muestra "el rechazo y condena contra todos los actos de sabotaje y violencia callejera organizados y provocados por grupos independentistas que desprecian las leyes democráticas y las sentencias judiciales".

El Parlamento ha manifestado además "el rechazo y perplejidad por la actitud del presidente de la Generalidad de Cataluña al apoyar y participar en actos de sabotaje tales como cortes de autovías y negarse a defender y proteger los intereses de miles de ciudadanos catalanes que ven incendiados sus vehículos, que son insultados o agredidos o impedidos sus más elementales derechos debido a las algaradas y destrozos violentos provocados por grupos independentistas".

En el punto siete, la Cámara manifiesta su "apoyo" a "los cuerpos y fuerzas de seguridad por su incansable trabajo en favor del orden cívico y la libertad ciudadana". "Un trabajo realizado en unas condiciones cada vez más duras e inadmisibles, añade.

Y finalmente, el Legislativo navarro apoya al Gobierno de España en "todas cuantas medidas se adopten para restablecer cuanto antes, el orden constitucional, la convivencia pacífica y la libertad de todos los ciudadanos en las calles de todas las localidades catalanas".

Por otro lado, el texto presentado por EH Bildu ha contado con el voto en contra Navarra Suma y PSN, mientras que se ha abstenido I-E. Geroa Bai y Podemos han votado a favor de los puntos 1 y 2 y se han abstenido en los puntos 3 y 4.

En concreto, el punto 1 decía que "el Parlamento de Navarra muestra su solidaridad a las personas condenadas y sus familias y reivindica su puesta en libertad" y el 2, que "el Parlamento de Navarra se reafirma en su compromiso con los principios democráticos fundamentales y denuncia que la sentencia condenatoria contra los líderes políticos y sociales soberanistas catalanes supone un grave retroceso desde el punto de vista de los derechos fundamentales y las libertades".

El punto tercero, incluía que la Cámara foral "considera inaceptables, además, cuestiones subyacentes a la sentencia, como la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales como el derecho de manifestación o la libertad de expresión, y, así mismo, la persecución del derecho de autodeterminación".

Y el cuarto, que "el Parlamento de Navarra rechaza las vías judiciales y de excepción y reivindica el diálogo y la negociación para encauzar y resolver los conflictos políticos, en la cuestión catalana". Recogía además que la Cámara "considera que, en una verdadera democracia, votar no puede ser nunca delictivo, sino que, al contrario, puede ser parte de la solución y en este sentido, considera urgente la búsqueda de una solución política y democrática que debe contemplar, inevitablemente, hacer posible la decisión libre de la ciudadanía catalana sobre su futuro, por vías pacíficas y democráticas".

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que el PSN se ha abstenido en su declaración institucional en el punto 4 "para no afear a la señora Barkos; el PSN se ha puesto de perfil". Y ha criticado que el resto de grupos "defienden a los políticos independentistas", "no apoyan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no condenan lo que ocurre" en Cataluña. "Eso significa que los socios de María Chivite se posicionan a favor de los independentistas", ha expuesto.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado que en el tema catalán "hay que buscar soluciones conjuntas". "Los dos polos del Parlamento buscan siempre el conflicto en un tema que no da la imagen real de nuestro país ni de Cataluña". "Decimos alto y claro que condenamos la violencia de estos días, que respetamos las decisiones judiciales, que respaldamos a las FCSE y que hay que buscar soluciones dialogadas". "No se puede avivar el fuego y hay que buscar soluciones conjuntas", ha añadido.

Por Geroa Bai, Uxue Barkos ha señalado, sobre Cataluña, que "las diferencias políticas deben tener soluciones políticas" y ha mostrado su "preocupación por lo que ocurre en este sentido". "Venimos pidiendo diálogo político para dar respuestas a cuestiones políticas", ha dicho, para decir "no a la judicialización y no a la violencia".

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha defendido la declaración presentada por su grupo y ha manifestado que "el referéndum no puede ser nunca un delito en democracia".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha manifestado que la sentencia a los políticos catalanes es "desproporcionada" y "no ayuda a solucionar el conflicto". Según ha dicho, "que Pedro Sánchez no coja el teléfono es perder una oportunidad". "¿A quién le conviene que el conflicto siga enquistado? A los partidos del régimen del 78", ha expuesto.

Por su parte, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón se ha mostrado en contra de la declaración de Navarra Suma porque "avala la aplicación del 155" y ha defendido "una solución política al conflicto". En cuanto a la declaración de Bildu, ha señalado que no la han apoyado y se han abstenido porque "avala la vía unilateral de los independentistas". "No apoyamos los procesos de independencia unilaterales y los independentistas no tienen mayoría", ha indicado, para decir "sí al derecho a decidir y sí a la consulta pero no a la imposición". A su juicio, son necesarios "el diálogo, la negociación y el acuerdo".