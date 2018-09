Se votarán el jueves en el Parlamento las propuestas de oposición y cuatripartito sobre la comisión en torno a Davalor

El pleno del Parlamento de Navarra debatirá este jueves, 20 de septiembre, las propuestas de comisión de investigación en torno a Davalor, iniciativa por un lado de la oposición, UPN, PSN y PPN, y por otro del cuatripartito, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. Los primeros piden una comisión sólo en torno a Davalor, mientras que los segundos solicitan aumentar el objetivo a otras operaciones de Sodena.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha señalado que con esta propuesta del cuatripartito "ha quedado claro que quieren utilizar a Sodena para tapar la negligente gestión del vicepresidente Ayerdi" con Davalor y se ha preguntado "a qué tienen miedo, qué están tapando". "Si el cuatripartito tenía dudas sobre Sodena ha tenido tres años de legislatura para constituir una comisión de investigación o incluso la pasada legislatura, ¿por qué ahora? Lo hacen para tapar", ha opinado.

A su juicio, esta posición del cuatripartito "da qué pensar" y "da la sensación de que igual hay más de lo que pensábamos". "Igual hay alguna sorpresa, si no es inexplicable", ha dicho, para añadir que "la actitud del cuatripartito no nos da ninguna confianza" y "este tema empieza a oler mal". "Que Podemos, Bildu e I-E miren para otro lado e intenten proteger a Ayerdi hace que se retraten ellos solos", ha dicho, para indicar que votarán en contra de la propuesta de los cuatro grupos, que no rechazarían si lo presentaran por separado del tema Davalor. "Que no se mezcle, no puede servir para tapar Davalor", ha expuesto.

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que están convencidos de que en Davalor "todo se ha hecho según protocolo" y ha comentado que "es importante Sodena como instrumento de la sociedad navarra para apoyar el desarrollo económico y social de Navarra y presentamos la comisión para analizar cómo ha funcionado Sodena y buscar mejora en las vías de funcionamiento".

Martínez ha indicado que hay quien "tiene auténtico interés" en decir que ocultan algo, pero "estamos convencidos de que en Davalor todo se ha hecho en la forma en que se debía hacer; parece que es una operación fallida, pero no nos opuesto a ningún procedimiento para que se investigara Davalor". "A mi me recuerda esto a las dudas y acusaciones durante seis años a la presidenta que han acabado en nada", ha indicado, para mostrarse seguro de que con "Davalor el final va a ser el mismo".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha indicado que se ha planteado votar ambas propuestas de comisión de investigación este mismo jueves porque "es absurdo que una propuesta de comisión vaya una semana y la siguiente semana la otra". "Es legítimo y reglamentario que se modifique el orden del día" del pleno de este jueves, ha expuesto.

El portavoz de la coalición abertzale ha señalado que "queremos hablar de Davalor y estamos discutiendo también un tema de procedimientos". "El Gobierno de Navarra se gastó 175 millones de euros en la compra de acciones de Iberdrola y no se debatió en ningún sitio", ha comentado, para exponer que "analizar los procedimientos es interesante". "Davalor no se va no a esconder", ha indicado.

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha apuntado que su grupo ha presentado diversas iniciativas para analizar "los criterios a la hora de llevar inversiones por parte de Sodena" y ha expuesto que la propuesta del cuatripartito "no es una comisión ventilador, pero hay que ir a la raíz del problema".

Según ha dicho, se trata de "analizar los mecanismos de determinación de las inversiones". "No sirve de nada que se investigue un solo supuesto", ha comentado Pérez.

La socialista María Chivite ha considerado que el cuatripartito, en este asunto, está llevando a cabo "la estrategia del calamar". "Este Gobierno que presume de ser el de la transparencia está haciendo todo lo contrario", ha criticado.

En su opinión, "están utilizando su mayoría parlamentaria para hacer lo que quieren en el Parlamento". "Jamás se habían introducido nuevos puntos en el orden del día en el pleno fuera de plazo", ha indicado, para manifestar que "no sé si tienen algo que esconder con Davalor, es la impresión que dan".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha censurado este lunes "la dictadura del cuatripartito, cómo pasan la apisonadora para apoyar al Gobierno". "Y ha pasado con la comisión de investigación que han presentado con el fin de tapar la que ha presentado la oposición", ha indicado, para comentar que "esconden lo que ha pasado en Davalor". "Lo que han hecho hoy es vergonzoso", ha aseverado.

Ha explicado Beltrán que han pedido un informe porque uno de los puntos de la solicitud del cuatripartito no es un asunto concreto "como recoge el Reglamento". "¿Por qué no presentaron todo esto a principios de legislatura? Quieren esconder y tapar las vergüenzas del Gobierno y vicepresidente", ha concluido.

Finalmente, José Miguel Nuin, de I-E, ha indicado que la comisión de investigación "tiene interés en poder concretar los procesos de decisión de inversión de Sodena". Con su propuesta, ha dicho, "no se trata de diluir, si no de ver si son procedimientos objetivos".

"Es muy importante y por eso se amplía a otras operaciones", ha comentado Nuin, para indicar que lo solicitan ahora y no antes porque "ahora hay votos y antes no había votos". "Aquí hay una operación fallida pero no vemos interés oscuro. Veremos, vamos a investigarlo", ha expuesto.