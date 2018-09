El Parlamento foral pide el traspaso de las competencias aún no transferidas a Navarra

Además, el Legislativo foral insta a "iniciar de inmediato conversaciones para la negociación del Convenio Económico correspondientes al siguiente quinquenio".

La moción aprobada ha sido presentada por Geroa Bai y enmendada junto a EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E. PSN ha respaldado este punto mientras que UPN y PPN han votado en contra.

La resolución incluye otros tres puntos. En el primero de ellos, el Parlamento de Navarra considera necesaria "la apertura de un nuevo tiempo político que supere la regresión democrática de los últimos años", e insta al Gobierno central a "atender de forma prioritaria los problemas sociales que han llevado a la ciudadanía a manifestarse de forma masiva en reiteradas ocasiones en los últimos meses (pensiones, brecha salarial, violencia de género) adoptando, por tanto, una nueva agenda social".

Este punto ha sido respaldado por Geroa Bai, EH Bildu, los tres parlamentarios de Podemos-Orain Bai afines a la dirección, PSN e I-E. Han votado en contra UPN y PPN y se han abstenido los cuatro parlamentarios críticos de Podemos-Orain Bai, evidenciando la discrepancia en el seno del grupo.

En otro apartado, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno central a "atender y respetar las iniciativas legislativas de diversa índole (social, educativa, sanitaria) que vienen llevándose a cabo por este Parlamento foral". Han apoyado este punto Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E, mientras que PSN se ha abstenido y UPN y PPN han votado en contra.

Por último, el Parlamento de Navarra urge a que "en el nuevo tiempo de relaciones que se abran entre las instituciones navarras y el Estado se evite el recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional de las normas aprobadas en esta Cámara y se revisen las disfunciones generadas por recursos presentados con anterioridad, de forma que se aborden dichas problemáticas desde el diálogo y la negociación de los conflictos competenciales, sacando dichas cuestiones en la medida de lo posible de la vía judicial". Han apoyado este apartado todos los grupos salvo UPN y PPN, que han votado en contra.

El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha indicado que el anterior Gobierno del Partido Popular "se caracterizó por el recorte de derechos sociales y medidas de regresión democrática y, en lo tocante a la relación institucional con Navarra, por una clara visión jacobina, centralista, cercenadora del autogobierno". "Hemos pasado esa página, hay un nuevo presidente y de momento, en lo tocante a la relación institucional con Navarra, ha habido pocas novedades", ha indicado, para demandar "diálogo y negociación en el nuevo tiempo".

UPN: "EL PRINCIPAL RIESGO DEL AUTOGOBIERNO ES EL NACIONALISMO"

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "el principal riesgo para el autogobierno de Navarra es el nacionalismo vasco, que lo que quiere es que Navarra termine siendo una diputación vasca más". Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que Unai Hualde, que es presidente del PNV en Navarra, critique al Gobierno anterior de Rajoy, "Gobierno que mantuvo durante tres años el PNV". "Un poco de vergüenza torera", le ha pedido Esparza, para afirmar que "Navarra está arrodillada ante el lehendakari Urkullu y ante los amigos de los asesinos".

La parlamentaria EH Bildu Bakartxo Ruiz ha afirmado que su grupo "no se fía del Partido Socialista ni en Madrid ni en Navarra" y ha señalado que "no parece que en este momento pueda venir un cambio profundo". En todo caso, ha planteado que "qué menos que pedir que se atienda la agenda social a la que el PP le ha dado la espalda, qué menos que acabar con la judicialización de las discrepancias y acabar con la interposición de recursos contra leyes de Navarra que no gustan, y empezar a hablar de las competencias que se tienen que asumir por parte de Navarra".

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que, pese a la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, "no podemos engañarnos ni caer en la ilusión de que se abra un nuevo escenario político" y ha criticado que, pese al cambio de Gobierno, "siguen en vigor la LOMCE, la ley mordaza, las reformas laborales o los mismos presupuestos del PP". "¿De qué nueva agenda estamos hablando?", ha planteado.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha indicado que "todos los reales decretos que lleva el Gobierno de Pedro Sánchez al Congreso los apoya Podemos" y ha indicado que Laura Pérez "queda en evidencia cada vez que interviene en esta Cámara". Sobre la moción, ha dicho que le alegra "mucho" que Geroa Bai "apueste por el diálogo con el Gobierno de España" y ha destacado que, sin haber pasado una semana de su toma de posesión, Pedro Sánchez ya había llamado a todos los presidente autonómicos. "Me consta que en breve se reunirá con la presidenta Uxue Barkos", ha indicado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha defendido la labor del Gobierno de Rajoy y ha indicado que "no se puede mentir tanto en una moción". "Cuando el PP llegó al Gobierno, España estaba al borde de la quiebra, y lo que hizo el Gobierno fue adoptar reformas que nos han sacado de la crisis", ha asegurado. Beltrán ha mostrado su rechazo a la moción por considerar que lo que busca es que "el Gobierno de España haga la vista gorda cuando el Parlamento de NAvarra se quiera saltar la Constitución".

Por parte de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin ha indicado que "se debe iniciar un nuevo tiempo político que tiene que ser muy diferente al del Gobierno del PP y que debiera caracterizarse por una nueva agenda social". Sin embargo, ha considerado que "no hay iniciativas sociales especialmente reseñables, no hay ninguna iniciativa para derogar las leyes antisociales del PP, no hay ninguna iniciativa importante en materia de reforma fiscal". "No hay ninguna agenda social en marcha", ha afirmado.