Pediatras de Atención Primaria advierten de "carencias" en la prestación sanitaria y piden medidas al Gobierno foral

Los pediatras navarros se han unido en un foro para analizar la situación y buscar soluciones, "ante las crecientes dificultades que, por diferentes motivos" están teniendo y que "repercuten negativamente no solo en nuestras condiciones laborales sino también en la calidad asistencial que estamos dando a la población pediátrica de Navarra".

Este foro ha entregado al consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, un documento con sus propuestas para la mejora de la prestación sanitaria, que abarcan desde el modelo asistencial, la necesidad de más plantilla, horarios laborales y conciliación familiar, o formación.

El documento ha sido presentado este miércoles en rueda de prensa por Margarita de Miguel, pediatra de Atención Primaria y moderadora del foro de flexión; Ignacio Iribarren, presidente de la Asociación Navarra de Pediatría; Jesús Soria, vocal de Pediatría del Sindicato Médico de Navarra; Clara Oteiza, vocal de la Sociedad Vasco-Navarra de Peditaría; y Genoveva Miranda, pediatra de Atención Primaria.

Margarita de Miguel ha afirmado que actualmente hay 16 plazas de pediatría de Atención Primaria cubiertas por médicos no especialistas y ocho plazas no cubiertas ni por pediatras ni por otros profesionales no especialistas. "La mitad de las plazas de Atención Primaria tiene sobrecarga asistencial, concretamente 47 de unos cien atienden a más de mil niños, cuando todos los parámetros estiman como óptimo entre 800 y 900 niños por profesional y nunca superar la cifra de mil", ha añadido.

Tras ello, De Miguel ha asegurado que "esto repercute en agendas masificadas, menores tiempos de consulta, escasez de tiempo de reflexión, lo que compromete la calidad y la seguridad en la atención a nuestros niños".

Además, ha advertido de la "falta de estrategias para hacer atractivas las plazas de pediatría de Atención Primara". "La penosidad laboral hace que los residentes prefieran optar por el ámbito hospitalario que por la primaria", ha indicado.

"CAPTAR Y FIDELIZAR" A PEDIATRAS

En este sentido, este foro de pediatras solicita a la Administración que "utilice todos los medios a su alcance para conseguir captar y fidelizar a pediatras en el Servicio Navarro de Salude" y le ha hecho "única responsable de la situación actual de carencia de facultativos especialistas para cubrir las plazas de Atención primaria". "En la última OPE de Pediatría hubo 100 especialistas que realizaron su inscripción, no es cierto por tanto que no hay pediatras. Lo que no hay es voluntad e iniciativas para captarlos, ni para cuidar, motivar y fidelizar a los que ya estamos en Navarra", recoge el documento remitido al consejero de Salud.

Del mismo modo, los pediatras reclaman seguir con el actual modelo asistencial, según el cual todo niño tiene derecho a tener un pediatra de referencia para ser atendido. "Esta apuesta por el sistema actual de atención pediátrica debe contar con los medios necesarios para llevarse a cabo con garantías de calidad", recoge.

En cuanto a los horarios laborales y conciliación familiar, los pediatras piden para las plazas con horario de tarde una flexibilidad horario que permita cubrir la demanda asistencial y las situaciones familiares de la mayoría de afectadas. "Pedimos modificar el horario de atención en estas plazas, poniendo un tope máximo asistencial en las 18 horas", señalan los pediatras.

También solicitan que la Administración "cree de una vez una bolsa de enfermeras acreditadas y formadas específicamente en pediatría de Atención Primaria, que incluya no solo a las actuales titulares sino a un número suficiente que pueda cubrir las ausencias de las mismas".

En el capítulo de oposiciones, consideran que "deben ser convocadas con la periodicidad que marca la ley, resolverse de una forma ágil y rápida, y con un temario específico" y reclaman que se diferencie entre una convocatoria para pediatras que opten a plazas hospitalarias y otra para las plazas de Atención Primaria.

SITUACIÓN DEL CENTRO SAN MARTÍN

En el documento se aborda también la situación del centro San Martín de Pamplona, que se ha consolidado como centro asistencial extrahospitalario con un volumen de asistencia pediátrica importante y de referencia para la población.

Por ello, los pediatras consideran "imprescindible modificar y mejorar las actuales condiciones de trabajo de sus profesionales, ya que en la situación actual se está trabajando bajo turnos, jornadas y condiciones tan penosas y sobrecargadas, que hacen que los pediatras que ocupan estas plazas las abandonen a la mejor oportunidad, impidiendo la estabilización de las plantillas, llegando incluso al extremo de ni siquiera cubrirse".

En otro capítulo, reclaman disponer del tiempo necesario para su formación y puesta al día dentro de su horario laboral y en condiciones de no sobrecarga del resto de profesionales. "El objetivo de nuestra formación es asegurar la puesta al día de conocimientos y asegurar la capacitación necesaria para asumir las responsabilidades específicas que como médicos especialistas se nos exigen. Esto redunda en una mejora en la calidad y seguridad asistencial y en una eficiencia del sistema sanitario", afirman.