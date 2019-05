Chivite destaca el potencial” del pacto PSOE-Podemos para Navarra y se niega a hablar con EH Bildu y PP

La candidata del PSN a la presidencia de Navarra, María Chivite, ha subrayado que el “principio de acuerdo entre el Partido Socialista y Unidos Podemos puede tener un grandísimo potencial para Navarra". "Creemos que es el tiempo de acuerdos de una izquierda plural y que 2019 puede ser un año de gobierno progresista y de izquierdas", ha dicho.

Chivite ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para presentar la campaña electoral del PSN de cara al próximo 26 de mayo que tiene como lema 'Hazlo posible' y que "es una apelación más directa a que esa Navarra que hemos imaginado la construyamos y la podamos hacer posible”.

Tras defender que el PSN "es la única fuerza que garantiza una Navarra foral, igualitaria e innovadora", la dirigente socialista ha afirmado que "ningún gobierno va a ser de mayorías absolutas y tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos". "El principio de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos marca la línea de los posibles acuerdos en Navarra", ha insistido, informa Europa Press.

Ha añadido así que "estamos abiertos a hablar con otras fuerzas políticas" pero no con EH Bildu por "una cuestión ética" ni con el PP, "con quienes no compartimos un modelo social". "Con el resto de partidos estamos dispuestos a hablar, pero no tiene por qué ser tan importante el con quién sino el para qué", ha manifestado.

Visita electoral de Pedro Sánchez

La socialista también ha adelantado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participará el día 16 de mayo en el acto central de la campaña del PSN para las elecciones forales del día 26. El acto tendrá lugar en Pamplona. La candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno foral, María Chivite, ha manifestado que Sánchez "es consciente de lo que hay en juego y por eso quiere acompañarnos en la campaña".

Habrá tres actos destacados en la campaña socialista en la Comunidad, el de apertura, el acto central y el de cierre. Abrirán este periodo de campaña con el acto de inicio este jueves a las 20 horas en Baluarte con la presentación de la candidatura al Parlamento foral y de las 68 candidaturas municipales.

El acto central será el día 16 de mayo, en Pamplona, en un lugar aún por determinar, con la presencia de Pedro Sánchez, que "ha estado siempre apoyando el proyecto del PSN, ha estado siempre empujando, ha estado en campaña de las generales, en precampaña de las generales, era consciente de lo que nos jugábamos aquí y ahora viene a apoyarnos para conseguir la Presidencia del Gobierno de Navarra y muchísimas alcaldías".

Chivite ha manifestado así que trabajan con "el objetivo de que vamos a gobernar en Navarra" y ha indicado que diferentes datos "nos marcan que estamos en disposición de tener la Presidencia del Gobierno de Navarra". "Estamos convencidos de que vamos a gobernar en Navarra y en muchos más municipios; es el momento de la izquierda y del progresismo en la Comunidad", ha añadido.

El tercer acto destacado de la campaña electoral socialista será el de cierre, "con un acto más familiar, más lúdico, más de convivencia, un acto optimista". A estos tres actos se sumarán unos 50 actos más en distintos municipios de la Comunidad foral.

La líder socialista ha señalado que van a realizar la campaña "en positivo, propositiva y vamos a salirnos de los marcos de crispación, de las mentiras y de los insultos" y ha citado a Navarra Suma, "que no sé si pone propuestas encima de la mesa, pero insultos, unos cuantos". "Nosotros vamos a hablar de futuro, del proyecto que tenemos para Navarra", ha señalado, para precisar que cada día lanzará un mensaje.