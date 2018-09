Podemos rechaza la reforma de la Ley del Taxi porque "va a fomentar la competencia desleal y la precariedad laboral"

Así se ha pronunciado en un comunicado el secretario general de la formación, Eduardo Santos, que ha opinado que "esta reforma debe tratarse con una visión integral de la movilidad y el sector del taxi juega un papel fundamental en ello". "Además, deben tenerse en cuenta criterios reales de sostenibilidad social y medioambiental", ha añadido.

Para Santos esta reforma "no aborda lo que, a día de hoy, es una de las principales preocupaciones del sector que es la liberalización del mismo a partir de la desaparición del ratio de licencias de los vehículos de transporte con conducción que hasta ahora existía y que suponía una licencia por cada 30 licencias de taxi, abriendo las puertas a un modelo que, partiendo de una perversión de los principios de la economía colaborativa, supone una competencia desleal y dar carta de naturaleza a un modelo de relaciones laborales caracterizado por la desregulación y la precariedad laboral".

En este sentido, el secretario general ha asegurado que con esta reforma "se abandonará un sector estratégico como es el del taxi al albur del libre mercado beneficiando a multinacionales cuyos intereses son aumentar beneficios y que apenas tributan en el territorio donde actúan sino en paraísos fiscales".

Para el partido morado esta reforma "no supone una reorganización del sector del taxi en la Comunidad foral pensando en las demandas y necesidad reales de la sociedad navarra sino que únicamente aborda la situación derivada de la creación del Área Territorial de Prestación Conjunta (ATPC) por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona".

Asimismo, ha criticado que "no se abordan las problemáticas relacionadas con las zonas rurales y capitales comarcales". "A día de hoy los taxis rurales juegan un papel fundamental a la hora de cubrir las demandas y problemas de movilidad que existen en esos espacios realizando servicios claves (sanitario, transporte escolar, acceso a servicios públicos, etc.) por parte de colectivos como personas dependientes, con diversidad funcional, etc. cuyo acceso a los servicios públicos es más complicado que para quienes residen en zonas urbanas. Está claro que falta una visión de conjunto", ha afirmado Podemos.

Además, Eduardo Santos cree que "no tiene sentido" acometer esta reforma sin haberse aprobado la Ley del Mapa Local, "que va a suponer una reorganización del mapa territorial y de los servicios y competencias de los ayuntamientos y comarcas mientras que con la reforma se dará carta de naturaleza al Área Territorial de Prestación Conjunta (ATPC) sin haberse definido como quedaría el mapa local de Navarra".

El secretario general de Podemos Navarra ha señalado que "el abordar problemas como las demandas puntuales de taxis en Pamplona y Comarca aumentando el número de taxis no es la solución a un conflicto que está más relacionado con una falta de visión integral de la movilidad, en donde el sector del taxi juega un papel fundamental, con criterios reales de sostenibilidad social y medioambiental".

Finalmente, ha criticado que "no haya una concreción ni compromiso en las ayudas económicas que recibirá el sector a la hora de renovar la flota".