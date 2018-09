Los críticos de Podemos quieren una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre el Rey Emérito

Estos parlamentarios trasladarán su propuesta a Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra (socios del cuatripartito), así como a los otros parlamentarios del grupo Podemos, afines a la dirección. La suma de todos ellos daría mayoría para constituir esta comisión.

Los cuatro críticos de Podemos, que controlan el grupo parlamentario, han comparecido este lunes en rueda de prensa para explicar esta petición que, según señalan, se basa en dos argumentos. Por un lado, que "el Rey Emérito también ostenta el título de Rey de Navarra y a través del Convenio Económico Navarra-Estado se financian los gastos de la corona en un 1,6 por ciento".

En segundo lugar, afirman que "Navarra es la única comunidad en la que existe una representación mayoritaria de las fuerzas del cambio donde el voto del Partido Socialista es irrelevante para bloquear lo que se ha bloqueado en el Congreso de los Diputados".

La parlamentaria Laura Pérez, exsecretaria general de Podemos y expulsada del partido, ha afirmado que "Navarra debe ser adalid de la transparencia y de los valores democráticos de igualdad ante la ley y de justicia social". "Tenemos una oportunidad única así como una responsabilidad política de esclarecer, como señalan diversas fuentes de investigación periodística, si la monarquía ha sido o no una herramienta para la corrupción. No se puede admitir que amparándose en una inviolabilidad constitucional, el primer representante del Estado no rinda cuentas ante la ciudadanía", ha señalado.

Laura Pérez ha tendido la mano al resto de fuerzas del cuatripartito para que "se sumen a esta iniciativa" y ha considerado que "no habrá ningún problema en tanto que las fuerzas representadas en el Parlamento ya mostraron en el Congreso su posición favorable a abrir esta comisión de investigación".

La parlamentaria foral ha defendido "la legitimidad de nuestras instituciones para investigar los negocios del Rey y poder sortear desde aquí el fraude democrático que supondría el no hacerlo".

Por su parte, el parlamentario Carlos Couso ha afirmado que este no es "un debate de república y monarquía, es un debate de limpieza y de higiene democrática" y ha criticado a los partidos que "en el Congreso de los Diputados están tomando un día sí y otro también iniciativas pidiendo la investigación de distintos jefes de Estado de países del mundo, cuando no quiere investigar a su propia jefatura de Estado".

La intención de estos parlamentarios es que, en caso de constituirse la comisión de investigación, sean citados la princesa Corinna y el Rey Emérito, entre otros comparecientes.