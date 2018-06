Los críticos de Podemos ven "irreconciliable" el "conflicto" y creen que Aznárez, Buil y Sáez "deberían dejar las actas"

En la rueda de prensa de los cuatro críticos del grupo, Couso ha explicado que "hay una mayoría de parlamentarios en el grupo que ya no pertenecen al partido y/o no se sienten identificados con las direcciones del partidos y que para ser coherentes hemos cambiado el nombre del grupo".

"No lo hacemos con otro ánimo que el de que los 7 se sientan cómodos y hemos elegido un nombre inocuo", ha expuesto el portavoz, para añadir que continúan "con el compromiso de no expulsar a nadie". "Si a las tres personas que pudieran no estar de acuerdo con este cambio les parece mal o no lo pueden sobrellevar ellos sabrán lo que habrá que hacer", ha manifestado.

Carlos Couso ha indicado que "en los últimos meses nosotros también hemos estado muy incómodos con unas siglas con las que ya no nos identificábamos y hemos sido leales a nuestros socios del cuatripartito, con el que sostenemos el Gobierno del cambio, y no hemos hecho ningún movimiento que perdujicara el desarrollo de todas las iniciativas presentadas por el cuatripartito o por el Gobierno".

Por tanto, ha dicho, "si alguien no se siente cómodo en la nueva situación le pedimos que haga el mismo ejercicio de responsabilidad que hemos hecho nosotros en los últimos meses y por el bien del cambio y por una convivencia lo más tranquila dentro del grupo parlamentaria que hagan lo que hemos hecho nosotros".

Según ha comentado, han procedido a hacer el cambio de una manera que no les gusta porque querían haber planteado el asunto en una asamblea abierta. No obstante, han convocado una asamblea para el 8 de junio a las 19 horas en Condestable y "explicaremos por qué hemos cambiado de nombre de forma tan precipitada".

Se debe, ha precisado, a que este sábado Podemos ha convocado de urgencia un consejo ciudadano, en el que "parece que van a aprobar nuestro revocatorio y amenazan también con hacer una reclamación jurídica de las actas" de parlamentarios. "Las actas no nos corresponden a nosotros pero tampoco son del partido, pertenecen a las 46.000 personas que creyeron en un proyecto político y lo votaron", ha expuesto, para aseverar que "nosotros no nos hemos movido ni un milímetro de ese compromiso, de ese programa, del acuerdo programático y no vemos motivos para devolver el acto; más bien los vemos en la otra parte".

Couso ha defendido que "lo que se votó en 2015 tiene que llegar a 2019" y ha manifestado que les resulta "muy difícil" de entenderse con los otros tres parlamentarios del grupo. "Se ha generado un conflicto irreconciliable", ha dicho, para criticar que el hecho de que les llamaran "golpistas y tránsfugas" ha sido "la gota que ha colmado el vaso". "Golpistas y tránsfugas son quienes renuncian de los principios y programas que les han traído a la política y eso lo han hecho Tere Sáez, Mikel Buil y Ainhoa Aznárez, con el señor Eduardo Santos y otros mas. Por esto, son ellos quienes debían haber dejado el partido, devuelto las actas y dejar de tocar las narices", ha dicho

