Policía Foral realizará este próximo sábado una charla-práctica sobre el ADN en el Planetario de Pamplona

El objetivo es crear una red de personas interesadas en el tema y dar a conocer el programa divulgativo STEM, que busca impulsar y fomentar la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre la población escolar con especial interés en el público femenino.

El evento comenzará a las 10.00 horas, es apto para todos los públicos y de entrada libre hasta completar el aforo. Durante la mañana, las personas participantes expondrán su trabajo brevemente en la sala de conferencias de Planetario de Pamplona.

En la sesión de la tarde, a partir de las 17.30 horas, agentes de la División de Policía Científica de la Policía Foral, ofrecerán una charla-práctica sobre el ADN como antesala de la presentación del trabajo que el equipo NavarraBG realizó en el primer trimestre del curso 2018-2019. Con este trabajo, 'Biogalaxy: What would you take to space?', se hizo con el premio al mejor proyecto de biología sintética en plantas de High School, en el concurso iGEM del MIT de Boston (Instituto Tecnológico de Massachusetts de Boston).