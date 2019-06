Policía Nacional alerta de un aumento de denuncias por estafa en el alquiler de viviendas en Navarra

Según ha explicado en una nota, a través de portales web de alquiler de viviendas, las víctimas contactaban con los presuntos propietarios de estas viviendas que creaban "un gran interés" dadas "las inmejorables condiciones económicas y el buen estado de los pisos, los cuales siempre mejoraban el precio de los competidores del sector en la misma zona".

Una vez que las víctimas mostraban interés por alquilar la vivienda, el estafador les comunicaba que se encontraba en el extranjero y no podía acudir para la firma del contrato, remitiéndoles a través de correo electrónico la copia del mismo y la manera de efectuar el abono de la fianza y primer mes de alquiler.

Una vez realizado el pago, las víctimas "no volvían a tener noticias del piso ni de los autores, quienes ya no contestaban a los requerimientos de los defraudados".

Las investigaciones de este tipo de hechos delictivos está siendo desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica Jefatura Superior de Policía de Navarra y se efectúa de forma conjunta y coordinada con el resto de Comisarías de Policía Nacional de España, dada la implantación nacional de este tipo de ilícitos penales que se sirven de la utilización de las nuevas tecnologías para el desarrollo de su actividad.

RECOMENDACIONES

La Policía Nacional ha llamado a "desconfiar de anuncios con precios de alquiler muy por debajo del precio medio de mercado" así como de "propietarios que dicen residir en el extranjero" y no pueden enseñar el piso en persona".

Asimismo, ha indicado que los anuncios utilizan "de manera fraudulenta" a empresas como Airbnb o Idealista "para dotar de mayor credibilidad al fraude" y ha resaltado que "los ciberdelincuentes siempre tienen prisa por cerrar el trato lo antes posible".

Además, ha aconsejado no pagar por adelantado si no se ha visto el inmueble y terminar con el proceso si se solicitan pagos a través de servicios de envío de dinero de forma anónima como MoneyGram o Western Union, o transferencia a un banco que no sea de la misma nacionalidad que el presunto propietario.

Finalmente, ha llamado a que, si se sospecha de un anuncio fraudulento, se "corte totalmente la comunicación con el anunciante" y se contacte con la Policía Nacional a través del 091 o en la Oficina de denuncias y Atención al Ciudadano, donde serán informados de los trámites que pueden seguir y los derechos que como víctimas les asisten.