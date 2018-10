La ley de Policías comienza su trámite en el Parlamento sin votos en contra

La Cámara ha dado trámite a esta norma sin ningún voto en contra. EH Bildu, Geroa Bai, PSN y Podemos han votado a favor, mientras que UPN, PPN, Izquierda-Ezkerra y los parlamentarios críticos con la dirección de Podemos se han abstenido.

La norma inicia ahora su trámite parlamentario y el debate de enmiendas, por lo que algunos grupos no han fijado todavía cuál será su voto definitivo a esta norma.

El Parlamento de Navarra inicia de esta forma el debate para aprobar una nueva ley de Policías que sustituya a la del año 2015, después de que el Legislativo foral rechazara en octubre del año pasado el proyecto presentado por el Gobierno de Navarra.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que, tras el rechazo al proyecto del año pasado, "había que seguir trabajando y tratar de conseguir una ley de Policías que diera estabilidad a la institución" y ha afirmado que es necesaria una nueva ley ante "los problemas" generadoras de 2015. Según ha dicho, esta proposición busca posibilitar el desarrollo de una Policía Foral de "referencia e integral".

El parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha afirmado que esta proposición representa "un tiempo nuevo" y ha afirmado que se trata de "una ley necesaria para que la Policía Foral pueda organizarse de forma más moderna y adaptada a las necesidades de nuestros tiempos y sea reflejo de la sociedad en la que vivimos". Ha abogado también por una Policía Foral "integral, de referencia, para que pueda ser la policía de Navarra".

Por parte de UPN, Sergio Sayas ha afirmado que la consejera de Interior, María José Beaumont, "no puede estar ni un minutos más al frente de la Policía Foral porque ni tiene credibilidad, ni el respeto de los cuerpos policiales, ni obtuvo el respeto de la Cámara, al ser rechazado su proyecto de ley el año pasado". Sayas ha añadido que la proposición de ley de EH Bildu y Geroa Bai busca "maquillar el fracaso de la ley del Gobierno", pero ha afirmado que UPN actúa con "responsabilidad" al no oponerse a la tramitación de la ley. No obstante, ha precisado que UPN no ha fijado todavía cuál será su voto final a esta norma.

El parlamentario de Podemos-Orain Bai Rubén Velasco ha afirmado que la proposición de ley introduce "mejoras" respecto al texto que presentó el Gobierno el año pasado. No obstante, ha advertido de que "se trata de vender como sea el carácter excepcional que tiene la policía para poder establecer un régimen estatutario aparte que permita separar las condiciones laborales que tiene la policía del resto de funcionarios para empeorarlas y, desde luego, nosotros no estamos por eso". Así, ha anunciado que presentará enmiendas para mejorar el texto, aunque "parece que esto está más atado que la España que dejó Franco".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha afirmado que, "por responsabilidad", su grupo apoya la tramitación de la ley y ha afirmado que "es el momento de hablar, de debatir, de transigir y de acordar para conseguir una ley que no sea rechazada por la mayoría de los trabajadores a los que afecta".

Por parte del PPN, Ana Beltrán ha pedido que la ley sea "de consenso entre los miembros de la Policía Foral, por sentido común, porque es imprescindible la estabilidad entre los policías y esa estabilidad viene motivada porque sus condiciones de trabajo sean adecuadas a lo que necesitan y así se verán también satisfechos todos los ciudadanos navarros".

Por parte de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin ha indicado que "es evidente que la ley foral de Policías se ha caracterizado por una falta muy clara de amplio consenso político y sindical" y ha confiado en que en esta ocasión "se puedan alcanzar esos amplios consensos, porque es lo que dará estabilidad jurídica y normativa, y un cauce para fortalecer a la Policía Foral".