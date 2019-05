Una muestra de grabados de Ramón y Cajal y visitas guiadas, en el Museo de Ciencias Universidad de Navarra

Entre ellas, la inauguración de una exposición de grabados de Ramón y Cajal, la presentación del segundo vídeo de la serie 'La mujer en la ciencia' y la organización de visitas guiadas gratuitas a sus fondos, donde se conservan más de 25 millones de ejemplares de plantas, animales, minerales y fósiles.

En concreto, la exposición de grabados en edición facsímil de los dibujos de Ramón y Cajal, que se exhiben por primera vez en Navarra, estará instalada durante toda la semana en el edificio de Ciencias y se prolongará hasta finales de junio. Esa muestra ha pasado previamente por el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) y otros centros de investigación de EE.UU.

El segundo clip dedicado a mujeres científicas poco conocidas forma parte del proyecto 'La mujer en la ciencia', que pretende, a través de pequeños videos de animación, poner en valor el papel de la mujer en la ciencia y ofrecer referentes. En este clip de animación la protagonista es Florence Nightingale, impulsora de la Enfermería moderna.

En opinión de la vicedecana de la Facultad de Enfermería, Ana Choperena, quien ha participado en la elaboración del guión para la serie, junto con las estudiantes del grupo Woman for Science and Technology, Florence Nightingale "contribuyó no solo al desarrollo de la Enfermería británica, sino también a la incipiente profesionalización de los cuidados de enfermería en el contexto internacional".

Además, durante toda la semana se podrán realizar visitas guiadas a los fondos del Museo de Ciencias, solicitándolas previamente a través del correo museociencias@unav.es o del teléfono 948 425600 extensión 806281, ha informado la Universidad de Navarra en un comunicado.