Rechazada la propuesta del PPN para que los cargos públicos paguen las condenas por la colocación de la ikurriña

En concreto, la propuesta, que ha recabado el apoyo de UPN, tenía por objeto posibilitar que las condenas por incumplimiento de la legalidad vigente en materia de símbolos oficiales en Navarra "recaiga sobre los cargos públicos que, con sus actos, hayan contravenido la normativa, de modo que el abono de costas o multas derivado del fallo corra a su cuenta y no a la de la institución afectada".

Tramitada en lectura única, en la exposición de motivos de la ley se recordaba que "son ya 12 los ayuntamientos condenados por la colocación indebida de la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca, a los que se suman otros igualmente sancionados por no colocar en dependencias oficiales los símbolos oficiales de Navarra, los de España o el retrato del Rey, y el propio Parlamento de Navarra, penado por el intento de colocación indebida de la bandera republicana".

En su intervención, la parlamentaria del PPN, Ana Beltrán, ha advertido de que "uno de los ejes de la batasunización y de la estrategia para colonizar Navarra es la ikurriña" y ha reprochado al cuatripartito que "permita que la bandera inventada por un racista y xenófobo ondee en nuestros ayuntamientos". Además, ha pedido al PSN que "si este año se vuelve a colocar ilegalmente la bandera en algún ayuntamiento, la Delegación del Gobierno lo recurra y no haga la vista gorda".

Sobre su propuesta, ha defendido que "no es justo" que los vecinos "paguen por la ilegalidad cometida por un alcalde o unos concejales" y ha reivindicado que "las instituciones públicas no deben estar al servicio partidista de los cargos". Beltrán ha remarcado que saben que su iniciativa no va a salir adelante y ha asegurado que este verano van a estar "muy vigilantes" y no permitirán "ni una sola ikurriña". "Tendremos la denuncia por prevaricación presentada. El que avisa no es traidor y el que la hace, la paga", ha avisado.

En esta línea, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero también ha advertido de que "todos aquellos que han tenido condena en contra" por colocar la ikurriña, "saben que si lo vuelven a hacer estarán prevaricando y tendrán que asumir las consecuencias". Y ha criticado que "no sólo se desprecian los símbolos de Navarra, sino que además el conjunto de los ciudadanos tenemos que pagar que se ponga". "No se puede hacer que entre todos los navarros se pague la idea política de unos grupos determinados", ha sostenido.

"SÍMBOLOS ARRAIGADOS"

Por contra, la parlamentaria de Geroa Bai Virginia Alemán ha reprochado al PPN que con esta propuesta "su único objetivo es sancionar a alcaldes y concejales" y le ha recriminado que "a falta de iniciativas constructivas", haga uso del "mantra identitario". "¿Es esta la gran contribución del PPN para Navarra?", se ha preguntado Alemán, quien ha criticado el "intento del PPN de prohibir símbolos que le guste o no están profundamente arraigados en muchos de nuestros pueblos y ciudades".

Desde EH Bildu, Maiorga Ramírez ha destacado que "ni siquiera la ikurriña más grande puede tapar las vergüenzas del PP en materia de corrupción y de responsabilidad patrimonial" y ha preguntado a Beltrán "cuánto ha pagado la Delegación del Gobierno del PP en costas por perseguir símbolos por ejemplo como una camiseta con el 'arrano beltza'". Además, ha defendido que "constreñir la ikurriña al símbolo de una comunidad autónoma es demostrar una ignorancia absolutamente supina".

En representación del grupo parlamentario de Podemos, Fanny Carrillo ha asegurado que con esta propuesta el PPN quiere "seguir intentando fracturar a la sociedad navarra con lo identitario" y ha criticado que "utilicen la simbología con fines políticos y partidistas". "Ojalá le hubiéramos visto con este afán por defender las políticas de memoria histórica y hubiera exigido responsabilidades a quienes las hubieran conculcado", le ha dicho a Beltrán.

Por parte del PSN, Inma Jurío ha criticado que la parlamentaria del PPN "ha utilizado esta proposición de ley para tener un minuto de gloria en este escaño en la campaña que está realizando para hacer ve que el PP es el único que representa a Navarra y que le va sacar del pozo al que le tiene hundido el nacionalismo". Y le ha instado a que "si de verdad defiende a los navarros y sus símbolos, actúe con rigor porque lo que ha presentado es carente de todo rigor jurídico".

Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha lamentado las sentencias de los tribunales contra la exhibición de otros símbolos por "razones de democracia y pluralidad" y ha remarcado que, por supuesto, desde la coalición "no vamos a colaborar en sancionar a los concejales que defiendan la expresión democrática de esa pluralidad".