Rechazadas las enmiendas a la totalidad a la reforma del mapa local

La enmienda a la totalidad planteada por UPN se sustentaba en la convicción de que el proyecto elaborado por el Gobierno resulta "improcedente" porque, amén de abundar en la "indefinición", contraviene los principios de "autonomía municipal, subsidariedad y suficiencia financiera", pone en cuestión la "solidaridad y el equilibrio territorial" y "no garantiza ni la mejora de los servicios públicos ni la estabilidad del empleo público".

Por eso y aun asumiendo la necesidad de reformar la Administración Local, "cuestión en la que se lleva trabajando mucho tiempo", UPN defendía que la organización de una nueva planta local, en este caso en torno a una entidad supranacional de nueva creación como la Comarca, debe hacerse "sin prisas y con el máximo consenso".

La enmienda a la totalidad registrada por el PSN aludía a "las dudas que tanto el sistema de financiación como el de distribución de competencias suscitan en torno a la viabilidad de los ayuntamientos, así como a la funcionalidad de las propias comarcas que, como nuevo eje estructural, se pretenden constituir".

En ese sentido y pese a admitir la necesidad de afrontar una remodelación de la Administración Local que ponga fin a la "excesiva y en algunos casos inoperante proliferación de entidades supramunicipales", se rebatían, por "inalcanzables, los objetivos fundamentales que esta ley plantea como básicos" y se apelaba a la "falta de apoyo político y social suficiente" para demandar la retirada del proyecto.

El PPN, por su parte, afirmaba que la ley "limita la autonomía de las administraciones locales, adolece de financiación, va a originar más gastos y, dado que puede contener principios de inconstitucionalidad, es susceptible de generar inseguridad jurídica".

En ese marco, hablabla de una norma de "imposible o conflictiva aplicación, pues no aclara qué pasa con los activos de las actuales mancomunidades, arrasa los concejos, destroza a un referente como la MCP y no dota de estabilidad al empleo público, incluidos secretarios e interventores". Se trata de un proyecto que no responde a una concepción actualizada de la Administración Local. Todo lo contrario, entraña una profunda ruptura del equilibrio territorial, ya que ni se optimiza la prestación de servicios, ni se resuelve la falta de financiación de las entidades locales", añadía.

Frente al planteamiento de UPN, PSN y PPN, el Gobierno de Navarra ha defendido la actualización de la normativa, al estimar que "la construcción de las futuras comarcas supone una reorganización del mapa local en consonancia con la reordenación del ejercicio de competencias y la definición de un nuevo sistema de financiación". Todo ello, según ha incidido, en aras a "reforzar el autogobierno local, mejorar la cobertura de los servicios y reducir los desequilibrios territoriales".

Por su parte, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos--Oran Bai e Izquierda-Ezkerra han asumido la propuesta de modificación, han puesto en valor la filosofía que subyace tras los cambios selectivos que se propugnan y han destacado "el consenso recabado" en torno a una regulación que consideran prioritaria.

Una vez descartada su devolución al Gobierno, el proyecto de ley foral de reforma de la Administración Local de Navarra pasará a la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, antes de ser elevado nuevamente a pleno para su definitivo debate y votación.