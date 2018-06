Riezu afirma que "ve difícil, por no decir imposible", crear en Navarra una banca similar a CAN o una banca pública

En la comisión de investigación sobre Caja Navarra que se celebra en el Parlamento foral, Riezu ha indicado, a preguntas de Podemos, que "crear otra caja tiene poca hechura, es muy difícil; tampoco lo veo con una banca pública". "Es muy difícil, se perdió una oportunidad por parte de las cajas cuando al final de los años 90 se empezó a hablar de colaboraciones y alianzas", ha señalado.

El exdirector de CAN ha añadido que puede "estar arrepentido de no haber tratado de tener más protagonismo entre las cajas en el sentido haber buscado otras soluciones con otros profesionales para buscar colaboraciones y alianzas sin perder la identidad territorial y sus gentes, lo que nos hubiera permitido soluciones similares e incluso mejoradas a Caja Rural".

Según ha insistido, "lo demás sinceramente que no lo veo, ni una banca tipo caja ni veo una banca pública de nacimiento ahora". "Puedo estar equivocado, pero es algo tremendamente complicado, difícil, por no decir imposible", ha afirmado.

En respuesta a las preguntas de Podemos, Lorenzo Riezu ha indicado que "como entidad financiera la caja ha desaparecido y con su extinción apareció la fundación Caja Navarra, que da continuidad de un patrimonio hacia obra social". "Se puede decir que la caja como entidad financiera se ha transformado o cualquier cosa, pero hoy hay una entidad que se llama La Caixa y hay una Fundación con lo que quedó de aquella entidad", ha dicho.

Riezu ha manifestado que quien le propuso a él como director de CAN fue Juan Cruz Alli y que a los cuatro años renovó con Miguel Sanz como presidente de la entidad. "Cuando llega a término 2001 ya no es así", ha dicho, para señalar que "es posible que haya algún momento en que pudiera haber ciertas diferencias entre la dirección y la presidencia".

"Se crean algunas diferencias influidas también por algunas manifestaciones en el seno del Consejo e influye en el presidente", ha explicado, para señalar que "con esas diferencias, el que está llamado a salir era el director". "Lo encuentro con cierta naturalidad, ni me ha traumado ni me ha hecho cambiar mi manera de pensar", ha comentado.

Riezu ha manifestado que "casi me escandaliza que el señor Goñi me haya nombrado tantísimas veces". "Ahí sí que igual hay que ver algo de resentimiento, si no, no me lo explico", ha dicho, para afirmar que para él su salida de Caja Navarra se produjo "en un contexto de salida natural y porque lo veía venir".