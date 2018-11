Rivera da su apoyo a la Guardia Civil en Alsasua: "Cuando agreden a un guardia civil intentan liquidar al Estado"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha participado este domingo en un acto de la plataforma España Ciudadana en la localidad navarra de Alsasua, donde ha dado su apoyo a la Guardia Civil y ha afirmado que "cuando agreden a un guardia civil agreden a la Constitución, agreden a la convivencia y están intentado liquidar el Estado".

Rivera, en un acto en el que han intervenido también el filósofo Fernando Savater y la víctima de ETA Beatriz Sánchez, ha recordado a los dos guardias civiles y sus parejas que hace más de dos años fueron agredidos en Alsasua y ha afirmado que "fueron agredidos por representar al Estado en Alsasua".

El acto, al que también han acudido representantes del PP y de Vox, se ha desarrollado con un fuerte despliegue de la Guardia Civil y la Policía Foral, ya que en las calles próximas se ha producido una movilización de protesta por este acto.

De hecho, durante la intervención de Alber Rivera se han escuchado silbidos y gritos de 'Alde hemendik, utzi pakean' (fuera de aquí, dejadnos en paz).

"VENIMOS A UN PUEBLO DE ESPAÑA SIN PEDIR PERMISO"

Rivera ha asegurado que el acto de España Ciudadana era "un acto cívico en defensa de la convivencia, de la libertad, de la diversidad, pero dentro de la unión de nuestro país y de la Unión Europa". "Estamos viniendo a un pueblo de España sin pedir permiso, pidiendo paso a pesar de las dificultades. No dejemos de pisar cualquier rincón de nuestro país porque unos radicales lo intenten evitar", ha señalado.

Además, en referencia a la agresión a los dos guardias civiles, ha afirmado que "no podemos dejar de escandalizarnos ante los escándalos, si lo hacemos, el escándalo sucede cada día". "Ante una paliza de aquella naturaleza nos escandalizamos, es normal que estemos aquí y no permanezcamos indiferentes, por eso hay que estar en Alsasua. El día que permitamos que en Alsasua, que en Vic, que en cualquier rincón de España, violen los derechos de la mayoría con indiferencia estará en jaque nuestra constitución. Es importante que nos demos la mano los que pensamos distinto. Estamos aquí no porque violaran los derechos de los guardias civiles, estamos aquí porque si somos demócratas nos sentimos agredidos todos los españoles de bien", ha indicado.

Además, ha calificado como "murales de la vergüenza" la presiencia de pintadas en las calles de Alsasua en recuerdo de los condenados por la agresión a los dos guardias civiles y ha reclamado que "en este país se rinda homenaje a los héroes y no a los verdugos, a las víctimas y no a los agresores".

(Habrá ampliación)