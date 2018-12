Sáez (Podemos) ve "gravísima" su expulsión del grupo parlamentario y cree que "es una estrategia pensada para algo"

Sáez, en declaraciones a los medios, ha afirmado que ha recibido la noticia de "sopetón", si bien "no era algo que hubiera descartado, porque les había oído muchas veces". "Pero ya pensaba que estábamos en una tesitura de una cierta tranquilidad y de terminar esta legislatura con cordura y sentido común, respetándonos", ha declarado.

A su juicio, "esto es volver a incidir en el asunto, no aceptar una situación" y ha tildado de "gravísimo" lo sucedido. "No sé en qué situación nos vamos a quedar y no sé tampoco qué van a hacer el resto de grupos", ha expuesto Sáez, quien ha esperado que "funcione el sentido común y la cordura, lo único que llevo pidiendo en este Parlamento una y otra vez".

Ha comentado la parlamentaria de Podemos que le ha pillado por "sorpresa" el momento en el que los cuatro críticos han decidido plantear la expulsión y ha considerado que "se trata de una estrategia pensada para algo".

"Es una estrategia que busca algo, quiero recordar que hay un dinero de Podemos que está por ahí y que tiene que haber unanimidad en el grupo parlamentario para obtenerlo y que está bloqueado", ha manifestado.

En este sentido, preguntada por si ve las próximas elecciones como posible causa para tomar la decisión ahora, ha afirmado que ella piensa que Orain Bai "se va a presentar" y que no descarta que sea este el motivo.

"Hay momentos en que veo esto desde el dolor, otros desde la rabia y otros desde el corazón. No tiene ningún sentido todo esto", ha declarado Sáez, quien ha considerado que "la gente que ha votado a Podemos tiene que estar enfadado con este tipo de actuaciones". "Hay que pedir un perdón generalizado y dejarse de esta cosas, necesitamos a la gente para tener una Navarra buena para todo el mundo", ha concluido.

Tere Sáez ha sido la única que ha realizado declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse la decisión de los críticos de expulsar a los tres representantes de Podemos, una vez que ha concluido la sesión de la mañana del pleno de la Cámara.

La presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, que perdería su cargo, ha declinado hacer ninguna valoración argumentado que acababa de conocer la noticia y Mikel Buil ha comentado que ahora se reunirían para analizar la situación y ver los pasos a dar.

Tampoco ha querido atender a los periodistas el portavoz del grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso, quien se ha remitido a una rueda de prensa que ofrecerán los críticos este viernes, a las 12 horas, para explicar las razones que les han llevado a tomar esta decisión.