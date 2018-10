La Sala de Armas de la Ciudadela propone una exposición para imaginar y jugar a través del arte

La exposición ha sido presentada este martes en rueda de prensa por la directora del Área de Cultura y Educación, Maitena Muruzabal, junto a la comisaria de la exposición, Alexandra Baurès. La muestra se puede visitar los sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 20.30 horas; los domingos y festivos de 12 a 14 horas; y los días laborables, de martes a viernes, de 18 a 20.30 horas.

La exposición ha sido pensada especialmente para los niños y sus acompañantes, aunque la puede disfrutar todo el público. Está hecha desde la mirada de la infancia. La idea central de la propuesta expositiva es el extrañamiento. Así, las obras seleccionadas tantean los límites de la realidad, dejan un espacio para los relatos imaginarios y cuentan historias extraordinarias a partir de objetos ordinarios.

El itinerario atraviesa la primera y la segunda planta de la Sala de Armas. Mediante una escenografía construida para esta ocasión, se han preparado espacios para ver cómodamente y de forma íntima las obras y rincones para jugar y experimentar.

El recorrido se articula en cuatro escenarios. La primera planta se organiza en torno a temas relacionados con la percepción: la visión, la ausencia de color (el blanco y negro) y la geometría. Por su parte, toda la segunda planta revisita el campo de lo doméstico y la casa.

La muestra es colectiva y multidisciplinar, pero también es participativa. En este sentido se distingue de exposiciones convencionales ya que invita a los visitantes a que realicen una obra que entre a formar parte de la muestra.

Las obras de la muestra abarcan una gran variedad de estilos y lenguajes. Se exponen óleos, serigrafías y litografías, collages de papel y fotografías, además de esculturas, instalaciones y vídeos.

Participan en la exposición obras de Alfredo Alcaín (Amarillo, 1993), Sandra Gamarra (Gabinete 25, 2006), Eduardo Arroyo (La Venus de Milo, 1995), Patricia Gadea (Retrato de mujer, 1974-1994), Ruth Gómez (Amor, 2008), Eduardo Arroyo (Kangouru Boxeur, 1995), Ángel Bofarull (King's Army, 1997), Juan Ugalde (Cartel n° 3, 2000), Susy Gómez (Pares de ojos que duermen II, 2000), Eduardo Grúber (Así (Serie No es lo que parece), 1997), Patricia Gadea (Stereo-tipos-payaso, 2003), Miquel Barceló (Sin Título, 1986), Mabi Revuelta (Atila. (Serie Un día en las carreras), 2008), Diego Figari (El desván del artista, 1997), Carmen Anzano (Serie cuerpos / presencias, 1995), Blanca Muñoz (Secciones III, 2000), Chema Madoz (Sin título, 2002), Esther Ferrer (Sans Titre, 1995), Helena Almeida (Sin título, 2003), Juan Muñoz (Mobiliario X, 1996), Gilbert Garcín (Le collectionneur (d'après F. Morellet), 2004), Bernard Plossu (México tropical, 1965), Mireya Martín Larumbe (No te irás sin llevarte algo mío, 2009), Patxi Araujo (19 anillos, 2008), Alejandra Icaza (Atomium, 1996), Juan Genovés (Esfera, 1992), Alberto Peral (Sin título, 1999), Dis Berlín (Untitled, 1991), Chema Lumbreras (Aullidos (buscando casa), 2008), Mateo Maté (Sin Título, 1996), Pello Irazu (Number 9, 1995), Eva Lootz (Sin título, 1999), Mariana Vassileva (The milkmaid, 2006), Teresa Moro (Sin título, 1996), Amaia Gracia Azqueta (Tótem en alza, 2008), Edu López (El heredero de Filipo, 2003), Ignacio Llamas (Ausente presencia, 2006), Jose María Sicilia (Series C 1, 1990), y Iosu Zapata (Intervención urbana I, 2010).