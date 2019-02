El consejero de Salud agradece la "gran labor" que realiza Adano en el Día Internacional del Niño con Cáncer

Durante su intervención el consejero se ha dirigido tanto a la asociación como a los propios alumnos. Ha agradecido a Adano la "gran labor" que lleva haciendo en los últimos 30 años "a veces visible, de cara a la sociedad, y otras veces, la mayoría invisible y callada"; y se ha dirigido a los alumnos de 4º y 6º de Primaria, presentes en la sala, para animarles a que nunca pierdan la ilusión.

"Para curar el cáncer, como cualquier otra enfermedad, no bastan la ciencia de los médicos, ni las medicinas que recetan" ha dicho, para añadir que "es imprescindible que el enfermo y quienes le rodean rebosen ilusión y optimismo".

Fernando Domínguez ha hecho referencia, además, a una de las frases que recoge el manifiesto de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, este año bajo el lema 'No dejes de seguirme'. El consejero ha incidido en que "somos todo aquello que superamos", y ha querido hacer reflexionar al alumnado asegurándoles que "la vida es como una carrera en la que no importa las veces que nos caigamos sino cuántas y cómo nos volvamos a levantar". "En la carrera de la vida, si alguien está obligado a ir más deprisa o más despacio, si se ha caído es muy importante no dejarlo nunca solo" ha asegurado.

En el acto han participado, también, la concejala delegada del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Esther Cremaes; la presidenta de Adano, Mercedes Almiñana; y la directora general del colegio, Natalia Royo.