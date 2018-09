Salud defiende el cierre de los ambulatorios las tardes de verano "por la dificultad de cubrir sustituciones"

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha defendido el cierre por las tardes de los centros de salud de la zona urbana de Pamplona y su comarca durante el verano. Según ha explicado en una comisión parlamentaria solicitada por UPN, esta decisión "no ha representado un problema especial ni para la población, ni tampoco para los profesionales sanitarios".

Domínguez ha justificado esta decisión por "la creciente dificultad para realizar contrataciones con las que cubrir sustituciones, debido a la falta de facultativos, un déficit estructural que afecta al conjunto del Estado, y no sólo a nuestra Comunidad". Por otro lado, el consejero ha apelado al "derecho al descanso vacacional de los profesionales sanitarios".

Además, el consejero ha afirmado que a pesar del cierre se ha podido "asegurar la prestación del servicio con garantías de calidad, estabilidad y cobertura" y ha asegurado que "no ha derivado en situaciones de saturación reseñables en la actividad ordinaria de la mañana y ha tenido mínima repercusión en los servicios de urgencias extrahospitalarios y en el Complejo Hospitalario de Navarra".

Según ha expuesto el consejero, la primera conclusión que se puede extraer tras la decisión adoptada por su departamento es que "se ha garantizado en todo momento la asistencia sanitaria a la población en las Áreas de Salud de Pamplona, Tudela y Estella".

Por otro lado, el consejero ha asegurado que la decisión de cerrar los 19 centros de salud del área urbana de Pamplona y la Comarca "ha permitido acabar con la anterior sobrecarga en los profesionales que se producía en momentos de baja demanda". Y ha considerado "muy significativo y relevante" que sólo se hayan registrado tres quejas de entre más de 82.000 pacientes adscritos en horario de tarde.

UPN critica la "autocomplaciencia" del Gobierno

Tras la exposición del consejero, el parlamentario de UPN Sergio Sayas ha criticado la "autocomplacencia" de Domínguez, además de la "enorme incoherencia" de sus políticas. En su opinión, "si algo ha hecho este Gobierno es la inacción" y ha asegurado que "si algo ha cambiado ha sido a peor". "Siempre llega tarde y mal a la resolución de los problemas", le ha reprochado al consejero, a quien también le ha recriminado su "falta de respeto" por la Atención Primaria.

Por contra, el parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha censurado el "alarmismo" de UPN y ha considerado que la política sanitaria de sus gobiernos "se ha caracterizado por la improvisación y los recortes". Además, ha expresado su apoyo al consejero ante las iniciativas adoptadas.

En representación de EH Bildu, Bakartxo Ruiz también ha sido crítica con el representante de UPN y ha declarado que da "vergüenza" escuchar su discurso cuando su partido "llevó al precipicio el sistema público". Respecto al cierre de los centros, ha señalado que no aprueban que este tipo de medidas, que "deben ser extraordinarias", se "eternicen y se extiendan".

Desde Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, Tere Saéz ha cuestionado la "legitimidad" de Sergio Sayas para realizar algunas críticas. Y sobre el cierre de los centros, ha afirmado que "es una alegría saber que no ha habido problemas especiales". No obstante, ha apostado por que el cierre de centros "no sea una medida de futuro", al no ser "adecuado".

La parlamentaria socialista Nuria Medina, por su parte, ha opinado que en la decisión de cerrar los centros durante el verano "ha habido déficit de dialogar la medida con los profesionales" y ha apostado por "seguir incidiendo en una apuesta mayor por la Atención Primaria, algo que debe ser fundamental para el Gobierno de Navarra".

El 'popular' Javier García ha criticado "la pésima organización, la irresponsabilidad y la falta de diálogo con todos los trabajadores de los centros" por parte del Departamento de Salud para el cierre de los centros y ha manifestado que "la realidad es que el Gobierno del cambio lo único que ha hecho es empeorar el servicio navarro de salud".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que el Servicio Navarro de Salud "ha mejorado en estos tres años, hay más orden y más rigor en la toma de decisiones y mejores servicios". Y aunque ha señalado que no les gusta el cierre de los centros, ha expresado su apoyo al consejero en la medida "excepcional" adoptada.