Salud cifra en el 9,8% el seguimiento de la huelga de médicos este jueves en Navarra

En declaraciones a los medios de comunicado, Moracho ha explicado que han parado 166 profesionales respecto a los 266 que respaldaron la huelga en otras ocasiones.

Igualmente, ha indicado que en Atención Hospitalaria el seguimiento del paro "es similar" y en Atención Primaria "es donde se ha dado la mayor bajada con un 15% de incidencia de la huelga respecto a un 27% que llegó a ser en su momento". En este sentido, ha destacado que en la Comarca de Pamplona "ha bajado del 10%, con un 9,8%, respecto a un 23% que llegó a ser".

Así las cosas, ha resaltado que "la repercusión en la actividad asistencial ha sido menor, con cierta incidencia en actividad quirúrgica, por encima del 70% de realización de lo que teníamos programado". Al respecto, ha precisado que "ante la huelga de un anestesista se suspende todo un quirófano".

En cuanto a Atención Especializada, ha destacado que "la actividad se ha mantenido por encima de un 95%, lo cual nos alegra", cifra que que en el caso de Estella y Tudela asciende al 97%.

Moracho ha agradecido a los profesionales médicos "la asunción de responsabilidades que están teniendo" y ha considerado que "la movilización no está teniendo el impacto que preveía el Sindicato Médico". Ha reconocido que la huelga "quizás está impidiendo alguna de las medidas que queremos poner en marcha" debido, ha dicho, "al cierre a la negociación" del Sindicato Médico.

En este sentido, ha explicado que se está a la espera de recibir una serie de propuestas por parte del Sindicato Médico y ha anunciado que está prevista una reunión entre Salud, Función Pública y el sindicato que, sin embargo, aun no tiene una fecha fijada.

"Casi la mayor reivindicación del sindicato se está centrando en la pérdida del poder adquisitivo de los médicos, lo cual entendemos", ha subrayado Moracho que ha señalado que "eso no depende del Departamento de Salud sino de Función Pública y de los Presupuestos del Gobierno". Asimismo, ha recalcado que "se ha subido un 6% a los facultativos durante esta legislatura pero, a cambio, hemos podido contratar a más de 100 facultativos nuevos, lo cual va en interés de la asistencia y los pacientes". "Nos hubiera gustado poder haber llegado a aumentar el personal y aumentar más las retribuciones pero ha sido el que hemos podido conseguir hasta ahora", ha añadido.

"CONVERSANDO"

Moracho ha precisado que "no estamos negociando sino conversando" con el Sindicato Médico porque "las reivindicaciones salariales, por ejemplo, tendrán que ir a la mesa sectorial y compartirlas con el resto de fuerzas sindicales para llegar a un acuerdo en su caso". "La conversación siempre es interesante para acercar posturas y, en ese sentido, las propuestas definitivas se presentarán a las instancias laborales pertinentes", ha subrayado.

Preguntado sobre las alegaciones del Sindicato Médico a los servicios mínimos programados para la jornada de huelga de este viernes, el director gerente del Servicio Navarro de Salud ha contestado que "no le constan" estas alegaciones. No obstante, ha destacado que los servicios mínimos de este viernes "serían los mismos que los de hoy al ser un día laborable". Además, ha remarcado que "hasta ahora el Sindicato Médico no había presentado alegaciones a los servicios mínimos".

Sobre el anuncio del Sindicato Médico de que presentará una denuncia a Inspección de Trabajo por "sobrecarga de trabajo", Moracho ha señalado que "somos los primeros interesados en que no haya sobrecarga laboral" y ha destacado que "donde más hemos crecido en esta legislatura es en los servicios de salud laboral que, a parte de ser muy buenos, los hemos dotado de muchos más recursos porque somos los primeros interesados en que los profesionales tengan una calidad de vida aceptable y estén en buena disposición para aportar la mejor calidad asistencial posible".

Ha reconocido que "seguro que hay momentos puntuales en los que algunos profesionales pueden tener mucha carga de trabajo pero hasta ahora no nos consta que sea un problema generalizado".