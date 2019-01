Sanz dice que CAN "se ha transformado como todas las cajas de España" y afirma que "no hay nada oscuro"

Miguel Sanz, que comparece este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre Caja Navarra, ha considerado que, "aprovechando el estado emocional que generaron en la sociedad la crisis y algunos escándalos de corrupción relacionados con algunas cajas, ha tratado de ligarse a Caja Navarra en estos procesos y escándalos, intentando transmitir la idea que en CAN se ha generado un escándalo por la neligencia de sus gobernantes, cosa que es absolutamente falsa".

"Ni en Navarra ha habido asunto de corrupción ni en Caja Navarra ha habido caso de corrupción alguno. Ha habido un interés político de poner fin al dominio institucional de UPN en los últimos años y a la colaboración de los partidos consitucionalistas, que convirtieron su gestión colaborativa en una historia de éxito, porque durante el tiempo de colaboración de UPN y PSN Navarra ocupó los primeros lugares en el Estado de Bienestar en el Estado español", ha asegurado.

Sanz ha señalado que "es verdad que se ha acuñado un eslogan que ha sido utilizado fundamentalmente por algún colectivo ubicado en la izquierda radical abertzale acerca del querer saber, como si no se supiese todo, o como si hubiese algo oculto, cuestión que no es así". "Ni ha habido nada oculto, ni deja de saberse algo, ni el proceso llevado a cabo por CAN afecta solamente a CAN", ha dicho.

Así, ha señalado que este tipo de proceso "ha afectado a todas las cajas de ahorro del país, por instrucción y requerimientos de las autoridades financieras europeas, por el Banco de España, y por la necesidad de hacer frente a la grave crisis que ha conllevado que fueran rescatadas algunas entidades financieras y más concretamente algunas cajas".

Según Sanz, "este proceso de crisis ha conllevado la necesidad urgente de que las cajas se recapitalizaran, es decir incrementaran sus fondos propios tanto en cantidad como en calidad, y para ello ha sido necesario, obligadas por ley, que las cajas se transformasen en bancos, así ha ocurrido en el conjunto de las cajas de España, absolutamente en todas". "Todas han tenido que transformarse en bancos y al final se ha llevado a cabo una recapitalización del sector y de las cajas de ahorro y en este proceso CAN no ha estado al margen", ha indicado.

Además, Sanz ha señalado que "la culminación de este proceso en Caja Navarra no ha salido ni mucho menos mal parada". "Sobre el proceso de CAN se abrió por parte de algunos agentes un debate claramente interesado desde el punto de vista político acerca de que la CAN ha desaparecido. Se ha transformado del mismo modo que todas las cajas de España", ha indicado.

A continuación, ha señalado que "el fin del proceso de consolidación de CAN tras su entrada en CaixaBank me dice que, en una comparativa llevada por otros procesos, la CAN no sale mal parada ni mucho menos, puesto que su integración ha sido en la mayor entidad de banca privada", y ha señalado que él no intervino en la toma de decisiones en este proceso.

Además, ha señalado que "no se perdió ni un euro público y ningún impositor tuvo en riesgo su dinero" y ha asegurado que "no es verdad que el emprendimiento y la inversión en Navarra se haya visto mermada porque CAN haya dejado de ejercer de manera directa la actividad financiera".